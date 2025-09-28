Conexiones digitales, desconexiones humanas

El fenómeno de la soledad no deseada ha dejado de estar vinculado exclusivamente a la vejez. En la actualidad, afecta con mayor intensidad a los jóvenes. Así lo revela el informe titulado Percepción y Vivencia de la Soledad no Deseada de la Cruz Roja, que muestra cómo el 50% de los españoles entre 18 y 29 años declara sentirse solo. El porcentaje baja levemente en los rangos de 30 a 39 años (47%) y de 70 a 79 años (37%).

Lejos de usarse netamente para socializar, las redes también son espacios de consumo y entretenimiento. El 81% de los usuarios las emplea para distraerse, el 66% para interactuar y el 55% para informarse. Sin embargo, estas interacciones digitales no parecen sustituir el contacto humano profundo y necesario: la presencia constante no garantiza la conexión emocional. Además, las redes influyen cada vez más en decisiones cotidianas: un 48% consulta contenido antes de comprar y un 44% admite que lo visto en plataformas como YouTube o Instagram impactó en su decisión. A pesar de esta hiperactividad online, crece una pregunta de fondo: ¿nos sentimos acompañados o simplemente distraídos sobre un vacío?

En efecto, la soledad se relaciona como un fenómeno social: «Una persona facilita esos sentimientos de soledad porque vive una situación que a pesar de estar rodeada de gente, pues no es fácil compartirla porque puede entender que no se siente comprendido», asegura José Berdullas Barreiro, psicólogo clínico, quien señala que no vivimos en una sociedad verdaderamente hiperconectada, sino en una que aparenta estarlo o lo simula constantemente. Las redes sociales, explica, facilitan una conexión superficial, basada únicamente en intereses compartidos entre dos o más personas. «Cuando surge una necesidad más profunda de contacto emocional, esas personas no están disponibles, porque en realidad no existe un conocimiento real entre ellas», agrega.

En medio de esta búsqueda de conexión emocional, algunos recurren incluso a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT en búsqueda de compañía o consuelo. «Los últimos estudios señalan que el uso de modelos como ChatGPT está creciendo especialmente entre personas que buscan algún tipo de terapia o compañía», explica el especialista. Sin embargo, también advierte que esta solución no siempre es efectiva. «Una terapia real implica procesos que no deben ser excesivamente complacientes con la persona, en ocasiones, se requiere confrontación, algo que estas herramientas no están diseñadas para ofrecer», señala. Además, se ha observado que quienes pasan muchas horas interactuando con estos modelos tienden a experimentar más soledad.

Según Berdullas, el uso intensivo de redes sociales ha generado una paradoja creciente: cuanto más conectados estamos en el entorno digital, más desconectados podemos sentirnos en el plano humano. Esta realidad se manifiesta especialmente entre los más jóvenes, quienes, a pesar de contar con múltiples canales para comunicarse virtualmente, experimentan niveles significativos de soledad. «Esta soledad se va a dar más en aquellos rangos de edad que tienen más posibilidades de utilizar o de utilizar en exceso las redes sociales», señala Berdullas, quien explica que las personas de edad avanzada crecieron en un contexto en el que las interacciones eran cara a cara, lo que les permitió desarrollar habilidades sociales tangibles. En contraste, los jóvenes actuales están tan inmersos en el funcionamiento de internet que «a veces tuvieron menos oportunidades para desenvolver una red social real», lo que los hace más vulnerables emocionalmente, aun cuando parezca que están más «conectados» que nunca.

«Las consecuencias no tienen que ver directamente con la soledad producida por un medio determinado, sino por la soledad en general. Pueden llegar a cuestiones de aislamiento, a un mayor aumento de las dificultades de la relación con los demás, e incluso en casos más extremos, más prolongados en el tiempo, podrían dar lugar a cuestiones depresivas o ansiosas», añade. Sin embargo, no todo se trata de diagnósticos clínicos. Berdullas introduce un concepto clave: el vacío emocional. «Tiene que ver con una sensación de apatía, de dificultades para disfrutar, de anhedonia, de falta de sentido. Efectivamente, poder toparnos con otros o vivir en sociedad, en comunidades, facilita cubrir ese tipo de vacío», agrega.

Frente a este panorama, muchos jóvenes recurren a lo que se conoce como «detox digital», una práctica que consiste en desconectarse de las redes sociales durante un periodo para aliviar la ansiedad que estas generan. Pero Berdullas advierte que irse al otro extremo tampoco es la solución. «Estamos intentando, por sobrecompensación, resolver algo que nos ocupó todo nuestro tiempo. Eso tampoco suele ser un remedio. Pasar al extremo contrario parece igual de irracional».

Entonces, ¿cómo se combate esta soledad digital? Berdullas propone establecer límites conscientes al uso de redes sociales: «Uno, poniéndolo en mente, un tiempo que dedicamos a las redes sociales. Contarlo previamente, porque efectivamente tienen un potencial adictivo importante». También sugiere recuperar el contacto real con otros: «Debemos forzarnos incluso a hacer otro tipo de actividades que impliquen un encuentro real con las demás personas».

El especialista plantea una visión optimista sobre la juventud, reconociendo sus desafíos, pero también su potencial: «Siempre pusimos a la juventud como seres extraños llenos de riesgos... pero también siguen siendo la semilla que la humanidad necesita». Y concluye con una llamada a confiar y acompañar: «Debemos ayudarlos a manejarse en este nuevo mundo... la adolescencia romperá cosas, creará también formas nuevas de hacerlas».