Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 28 de septiembre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 28 de septiembre de 2025 es: 23, 33, 35, 38 y 46, siendo el número clave el 9.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- 0-1 | SD Eibar - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Yeremay adelanta al Dépor
- Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
- Soledad, de 86 años, estudia inglés en la Escuela de Idiomas de A Coruña: «Aprendo por placer, así que vengo tranquila a los exámenes»
- El Concello de Arteixo paraliza unas obras por alterar terrenos protegidos
- Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de 73 años desaparecido en Sada desde el viernes
- La Justicia da carpetazo definitivo a la querella contra Benito Portela por El Chiringuito
- Quevedo arrasa en A Coruña ante 10.000 personas
- Quique González: 'Cuando te recuerdan el 'play off' sigue haciendo pupa, entonces fue muy duro