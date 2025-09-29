Los bebés con perros en casa tienen menos riesgo de desarrollar asma
Los bebés expuestos a alérgenos de perros en el hogar tienen un menor riesgo de desarrollar asma a los cinco años, según una investigación del Hospital SickKids de Toronto, Canadá. También se estudió la exposición de los bebés a alérgenos de gatos, pero no encontraron el mismo efecto protector. La investigación se centró en los alérgenos en el hogar de 1.050 niños. Analizaron muestras cuando eran bebés y evaluaron a los niños a los 5 años.
