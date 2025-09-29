Fallece el periodista coruñés Carlos Fernández Santander a los 80 años

El historiador y periodista Carlos Fernández Santander falleció este domingo en A Coruña a los 80 años. Autor de numerosas obras sobre la Guerra Civil, el franquismo y la memoria histórica, Fernández Santander también escribió sobre otra de sus pasiones: el Deportivo.

Un club centenario. Historia del Real Club Deportivo de La Coruña fue editado por Ediciones Arenas, cuyo dueño, Manuel Arenas, mostró en redes su pesar: «He recibido la triste noticia del fallecimiento del escritor e historiador D. Carlos Fernández Santander, gran colaborador y amigo de Librería Arenas, así como miembro del Jurado del Premio Literario Fernando Arenas Quintela. Nuestro más sentido pésame por su fallecimiento y un recuerdo desde aquí a su memoria. Amigo Carlos, descansa en Paz».

Fernández Santander ganó premios como el Bosco de Oro, el Gran Premio Castelo d’Ouro, el Premio Ejército de Periodismo, el Wenceslao Fernández Flórez de la Diputación y el Julio Camba.