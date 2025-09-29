El hallazgo de posibles microorganismos en Marte revoluciona la búsqueda de vida extraterrestre

La noticia del hallazgo de posibles rastros de antiguos microorganismos en Marte ha dado la vuelta al mundo. Por primera vez en la historia, se ha aportado un indicio clave para saber si la vida en nuestro planeta es una anomalía cósmica o si efectivamente hay otros latidos. Según explican los expertos, las rocas marcianas recolectadas por Perseverance reúnen «los mejores indicios hasta la fecha de la existencia de vida extraterrestre», pero, a su vez, redoblan la presión para seguir profundizando en estudios que permitan confirmar o desmentir esta hipótesis, sobre todo ante el miedo de que Donald Trump cancele o recorte drásticamente la primera misión diseñada para traer rocas marcianas a la Tierra.

«Estamos ante la muestra más clara hasta la fecha de posible vida en Marte y esto debería ser un llamamiento a seguir investigando, no a lanzar especulaciones», comenta Jesús Martínez-Frías, uno de los científicos españoles que ha protagonizado este hallazgo.

Se trata de una piedra con estampado de leopardo descubierta en un antiguo lago de Marte. Hace ya un año, el todoterreno espacial Perseverance, en su campaña de exploración del cráter Jezero, se percató de la presencia de una roca con un patrón de manchas negras y nódulos claros. Tras meses de análisis, los científicos han confirmado que se trata de una combinación de minerales como la vivianita (fosfato de hierro hidratado), greigita (sulfuro de hierro), carbono orgánico y metales como zinc y níquel. Los expertos afirman que este mix podría ser la huella de microorganismos que habitaron Marte en un pasado. Aunque, apuntan, también podrían haberse formado mediante procesos no relacionados con la vida.

«Para que nos entendamos: es como si vas por el campo y te encuentras restos de comida y deduces que por ahí han tenido que pasar unos montañeros», explica el astrofísico y divulgador científico Juan Ángel Vaquerizo. «Podría haber otras explicaciones, pero es la muestra más convincente hallada de que hubo vida en Marte», añade y afirma que la investigación alrededor de esta roca es un ejercicio de «geología forense» sin parangón que podría cambiar la forma en la que buscamos vida en Marte.

Uno de los aspectos más interesantes es el lugar del hallazgo. La roca se ha descubierto en un antiguo lago que, según los expertos, pudo haber reunido las condiciones para la vida hace miles de millones de años. Esto plantea, al menos, dos nuevas líneas de investigación. «Por un lado, seguiremos buscando indicios similares en otros puntos del cráter Jezero para ver si estas posibles biofirmas se repiten. Y, por el otro, indagaremos en entornos similares en la Tierra para estudiar si la combinación de estos compuestos es un signo de vida o si hay otra explicación», afirma. La clave es el cambio de estrategia: en lugar de buscar trazas directas de vida, «reconstruir su potencial de habitabilidad».