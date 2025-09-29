Un joven de 21 años degüella a una mujer de 28 en Sevilla
Efe
La Policía detuvo ayer a un joven de 21 años por su presunta implicación en el asesinato con arma blanca de una mujer de 28, con la que parece que mantenía una relación sentimental, en el barrio de Sevilla Este de la capital hispalense.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del asesinato para determinar si se trata de violencia machista. Según señaló el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, es la principal hipótesis en la investigación abierta por la Policía.
Desde el Emergencias 112 de Andalucía explicaron que sobre las 3.10 horas del domingo se recibió la llamada de un testigo que alertaba de la presencia de una chica en un portal que «parecía haber sido agredida» y que «estaba sangrando y pedía ayuda». Se dio aviso a la Policía Nacional, la Policía Local y el 061, cuyos facultativos confirmaron, posteriormente, el fallecimiento de la joven y que podría tratarse de «un presunto caso de violencia de género».
El subdelegado del Gobierno precisó que «no consta que existieran denuncias previas ni medidas de protección judicial para la víctima en este momento; no obstante, por episodios anteriores de violencia en los que se podría haber visto envuelta esta mujer, sí tenía expediente abierto en el sistema VioGén».
De confirmarse la naturaleza machista de ese crimen, la joven sería la víctima 28 por violencia de género en 2025.
