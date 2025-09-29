Paracetamol: 75 años de investigación y seguridad

Lleva décadas en nuestros botiquines como uno de los remedios más comunes para tratar la fiebre y el dolor leve o moderado. Introducido comercialmente en EEUU hace 75 años, por su amplio consumo a nivel mundial y el tiempo transcurrido, el paracetamol ha sido uno de los fármacos más estudiados, objeto de numerosas revisiones científicas y limitaciones en las dosis. Pese a las declaraciones de Donald Trump y su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, que vinculaban su consumo en embarazadas con el autismo, es el analgésico y antipirético de elección durante la gestación cuando se usa bajo supervisión médica. Y, en términos generales, sigue siendo considerado un fármaco seguro en las dosis recomendadas, con pocos efectos secundarios y escasas interacciones con otros medicamentos.

Tras la conmoción mundial del pasado lunes, por la comparecencia de Trump y RFK Jr en la Casa Blanca, el pasado viernes, el presidente estadounidense volvió a cargar contra el Tylenol, la marca comercial más popular en EEUU del paracetamol. Publicó en su red Truth Social que los padres no deberían dar el medicamento a los niños «por prácticamente ninguna razón», sin aportar pruebas científicas que respaldaran semejante afirmación. La Academia Estadounidense de Pediatría aclara que el Tylenol es seguro para tratar la fiebre en niños pequeños, aunque los menores de 12 semanas no deben recibirlo salvo indicación médica.

Ya desde su visto bueno en EEUU, en 1950, la seguridad del paracetamol ha sido puesta a prueba. Reportes de 1951 sobre tres usuarios afectados por una enfermedad de la sangre llamada agranulocitosis llevaron a su retirada del mercado. Pasaron años hasta que se evidenció que esa dolencia no tenía nada que ver con el paracetamol.

En España, el paracetamol es uno de los medicamentos más vendidos, junto al Nolotil (metamizol), otro analgésico. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios lo aprobó hace cerca de 40 años. Se vende como medicamento genérico, aunque han tenido gran éxito marcas comerciales como el Frenadol, una combinación de paracetamol con otros fármacos para los síntomas del resfriado.

No necesitan receta las presentaciones con comprimidos o sobres que contengan 500 o 650 miligramos de paracetamol o, de forma general, aquellas que contengan 1 gramo pero con un máximo de 10 comprimidos.

La dosis aconsejada ha sido objeto de revisión continua. En 2009, un comité asesor de la FDA estadounidense recomendó reducir la dosis única máxima para adultos de 1.000 mg a 650 mg. Y en 2011, la agencia reguladora británica revisó la dosis de paracetamol líquido recomendada para niños en el Reino Unido.

Esto es debido a su toxicidad para el hígado: a dosis elevadas puede provocar insuficiencia hepática, y una sobredosis puede llegar a matar a una persona. Como suelen repetir los farmacéuticos, «la dosis hace el veneno». La máxima que se debe ingerir dentro del margen de seguridad se estima en 4 gramos, el equivalente a tomar cuatro comprimidos de 1 gramo de paracetamol al día. Más allá de esa dosis aumenta de forma significativa la probabilidad de un fallo hepático.

Embarazo

El pediatra e investigador gallego Federico Martinón Torres insiste en que vincular el paracetamol con el autismo «carece de fundamento científico y genera una alarma innecesaria que, de hecho, puede poner en peligro la salud de las madres y los bebés». En un hilo en la red social X, advierte que «evitarlo injustificadamente puede ser más perjudicial, y recurrir a fármacos alternativos puede suponer riesgos aún mayores».

En un artículo en The Conversation, Dipa Kamdar, profesor de Práctica Farmacéutica en la Universidad de Kingston (Londres), recuerda que el ibuprofeno y la aspirina no se recomiendan durante el embarazo, salvo que sea bajo supervisión médica, ya que conllevan riesgos para el bebé, como problemas con la circulación sanguínea, los pulmones y el desarrollo de los riñones.

Martinón, Kamdar y otros expertos esgrimen el estudio más amplio hasta la fecha, realizado en Suecia con 2,5 millones de nacimientos y publicado en 2024, que concluyó que el paracetamol durante el embarazo no aumenta el riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad ni discapacidad intelectual.