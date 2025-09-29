Apoyo a Palestina
Richard Gere en el X aniversario de Open Arms: "Netanyahu tiene que irse"
El evento se ha celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona y ha congregado a numerosos artistas y políticos
Redacción
El actor Richard Gere ha participado este lunes en Barcelona en una cena benéfica por el décimo aniversario de la ONG Open Arms, donde ha mostrado su apoyo a Palestina y ha apostado por que dimita el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: "Tiene que irse".
Lo ha declarado a los medios antes de participar en la cena, que se ha celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona y ha congregado a numerosos artistas y políticos, además del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
"Los españoles deberían estar muy orgullosos de esta organización. Y, de verdad, siéntanse orgullosos como españoles de que un grupo extraordinario de personas esté haciendo la obra de Dios para ayudar a los necesitados", ha dicho Gere sobre la ONG junto a su fundador, Òscar Camps.
