El «riesgo extraordinario» por lluvias pone a Cataluña y Valencia en alerta

Una situación meteorológica de «riesgo extraordinario» por lluvias extremas llegó la pasada madrugada a Cataluña y la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología activó la alerta roja ante el riesgo de «inundaciones y crecidas repentinas en los cauces». Hoy y mañana serán los días más adversos de este episodio de fuertes precipitaciones. Tras la lenta actuación de los organismos valencianos el 29 de octubre del año pasado, donde murieron más de 200 personas por la dana, las autoridades de esta comunidad se reunieron ayer de urgencia para anunciar las primeras medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de las clases en varios municipios, incluida la capital.

En Cataluña, Protecciò Civil activó el sábado la alerta de su plan Inuncat y ayer difundió a los móviles de los ciudadanos de las comarcas de Montsià, Baix Ebre y Terra Alta un aviso, en el que se les recordaba que estaban en una zona con aviso rojo por lluvia y se detallaban las medidas de autoprotección que se recomiendan en estos casos. También en Valencia se avanzaron y se ofrecieron recomendaciones concretas.

Las mayores intensidades y acumulaciones se esperan en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre hoy y primera mitad de mañana, cuando pueden superarse los 250-300 litros por metro cuadrado con intensidades torrenciales. En Catalunya la previsión para la pasada madrugada es que se podían superar los 200 litros en 24 horas en Montsià, Baix Ebre y Terra Alta.

El jefe de predicción de Meteocat, Santi Segalà, explicó ayer que desde primera hora de la tarde se habían recogido en el Parque Natural de Els Ports (Tarragona) más de 50 litros por metro cuadrado, un aguacero que podía seguir en el Ebro «de forma estática».

Piedra y granizo

«Las precipitaciones siguen estáticas y se pueden quedar unas horas en el mismo lugar», explicó. Esta circunstancia, sumada a que las lluvias son intensas, alertó, podría ocasionar acumulaciones de agua importantes. Segalà precisó que este episodio de lluvia puede durar hasta hoy al mediodía y que cabe la posibilidad que, en ocasiones, estas precipitaciones vayan acompañadas de piedra y granizo.

La jefa de guardia de Protecciò Civil, Rosa Mata, pidió ayer a los habitantes de esas comarcas y las colindantes que redujeran «al máximo la movilidad» y que no salieran de casa «si no es vital», sobre todo, entre las 20.00 horas de ayer y las 2.00 horas de la pasada madrugada, aunque matizó que este «es un episodio que no sabemos cuando acabará». Además, requirió a los ayuntamientos que señalizaran las zonas de riesgo y cerraran los accesos a espacios inundables. Respecto al cierre de centros escolares, como ha hecho la Comunidad Valenciana, argumentó que, con las previsiones meteorológicas se ha optado por no pedirlo.