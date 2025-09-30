La dana planea sobre una Comunidad Valenciana paralizada por las lluvias

El nivel de alerta decretado por la Agencia Estatal de Meteorología para hoy es naranja para varios puntos de la Comunidad Valenciana y, con este cambio, las zonas más golpeadas por el agua ayer podrán respirar un poco más tranquilas. La de ayer, cuando se cumplían once meses de la dana del pasado octubre, fue una jornada de alerta roja por lluvias torrenciales en la que el recuerdo de la tragedia estuvo muy presente, especialmente en la zona cero, aunque el grueso del impacto se dio primero en La Safor y Castellón y, ya por la tarde, en la Ribera Alta y Ribera Baixa, con calles y viviendas anegadas en varios municipios como Alzira, Cullera y Sueca.

La Comunidad Valenciana recibió la lluvia en un cierto estado de parálisis ante el temor a la repetición y aumentado por las medidas de prevención para que el episodio fatal de la dana no vuelva a producirse. La alerta roja, que afectó al litoral de Valencia desde las 4.00 horas de la madrugada y al norte de Castellón desde las 20.00 horas del domingo, se mantuvo hasta la medianoche de ayer. A partir de ese momento entró en vigor la alerta naranja por lluvias, que se prolongará hasta hoy al mediodía.

Pero ayer, la alerta roja por lluvias dejó acumulados de hasta 224 litros por metro cuadrado en la estación meteorológica de la Caldereta de Gandía, el registro más elevado de la jornada. La estación en el límite con Barx recogió esta cantidad en apenas ocho horas, mientras que en el término vecino se superaron los 200 litros en varias estaciones. La tormenta se fue desplazando por la tarde a las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, donde la tromba de agua obligó a cortar calles y carreteras, como en el caso de Alzira, y donde se recibieron decenas de llamadas de emergencia por garajes y plantas bajas que se estaban inundando, como ocurrió en Cullera y Sueca. "La situación se ha descontrolado en cuestión de minutos", decía el alcalde de Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, tras un reventón húmedo que dejó rachas de hasta 113 kilómetros por hora.

Y en la zona cero de la dana del 29 de octubre, Aldaia contabilizó 56 litros en 35 minutos, lo que provocó durante la madrugada el desbordamiento parcial del barranco de la Saleta. Ayuntamientos y vecinos de l’Horta Sud afrontaron el día, desde primera hora, muy pendientes de los barrancos, con coches aparcados en alto, comercios cerrados, calles prácticamente vacías y las autoridades avisando a la población con megafonías sobre cómo protegerse y dónde aparcar los vehículos privados ante la previsión de lluvias continuadas.

El agua volvió a discurrir por el nuevo cauce del Turia aunque con un caudal que fue aumentando de forma progresiva durante la jornada. Las lluvias caídas en cabecera durante la noche dejaron una escorrentía que fue subiendo conforme avanzó el episodio de precipitaciones. Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar se hizo un seguimiento de ríos y embalses desde que se activara la alerta la tarde del domingo, con la sala de guardia del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) operativa toda la noche.

Medidas de prevención

Esta vez, las medidas de prevención no han tardado, sobre todo en materia educativa y sanitaria. Un total de 243 municipios habían suspendido su actividad lectiva para ayer ante la situación meteorológica, con lo que, hasta 542.964 alumnos de la Comunidad Valenciana no acudieron a clase. Las universidades también cancelaron la docencia presencial.

No solo en educación, también en Sanidad se adoptaron medidas para garantizar que nadie se quedase sin atender. Si no se pueden desplazar, los pacientes no perderán la cita en los centros de salud y hospitales. Así lo decidió la Consejería de Sanidad, y lo comunicó a los móviles de la Comunidad Valenciana con más de seis millones de mensajes. Además, un total de 1.130 profesionales no asistieron a su puesto de trabajo. Por su parte, los centros de día de 243 municipios cerraron ayer por la alerta roja. La lluvia dejó tras de sí un reguero de actos suspendidos o cancelados en una Comunidad Valenciana en vilo. Por ejemplo, el acto de apertura del curso universitario español que iba a celebrarse hoy en la Universidad de Valencia con la presencia del rey Felipe VI fue pospuesto, aunque no cancelado.

Del mismo modo, el partido de fútbol entre el Valencia CF y el Oviedo, previsto para ayer por la tarde en Mestalla, fue aplazado para hoy a las 21.00 horas. Asimismo, el Ayuntamiento de Valencia suspendió el pleno municipal y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acordó la dispensa de acudir a actuaciones jurisdiccionales si concurre causa de fuerza mayor.

La parálisis en la que se sumieron los municipios valencianos se trasladó a su transporte. Metrovalencia mantuvo durante la jornada de ayer los convoyes circulando con horario de sábado, mientras que Renfe conservó los viajes, si bien permitió cambiar o anular de forma gratuita los billetes ya adquiridos de los trayectos afectados por el aviso rojo. En estas circunstancias, el consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, recomendó promover el teletrabajo, excepto en servicios esenciales.

En el plano político, como era de prever, la jornada reabrió la guerra que Consell y Gobierno vienen librando desde la dana del 29-O. Las diferencias en la gestión de ambas emergencias, competencia de la Generalitat, fueron el principal punto de fricción. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, abrió fuego para remarcar que esa distancia entre operativos, con el ejemplo de la hora del envío del Es Alert, "evidencia" que desde el Ejecutivo de Mazón "no se hicieron las cosas bien". El Consell, por su parte, se mantuvo aferrado a su relato y justificó esa mayor anticipación en que en este caso sí han dispuesto de previsiones por adelantado por parte de Aemet.