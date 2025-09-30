El Gobierno tipifica la violencia vicaria y obliga a que se escuche a los niños antes de acordar visitas o custodias con un padre maltratador

La violencia vicaria es un fenómeno al alza. El año pasado fallecieron nueve menores víctimas de la violencia de género, el número más alto de la serie histórica, lo que hizo saltar todas las alarmas. Y este año han fallecido otros tres niños. Para tratar de atajar este problema, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley de medidas en materia de violencia vicaria, que define y tipifica, por primera vez en Europa, el delito de violencia vicaria, con penas específicas y medidas civiles "reforzadas", según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El objetivo de la nueva normativa es visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria, que el anteproyecto define como “aquella que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre: los hijos e hijas o descendientes, personas menores de edad sujetas a su tutela o guarda y custodia, los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta, así como su pareja o anteriores parejas, aunque no exista convivencia".

Estas son las principales medidas que incluye, que aún falta para que entren en vigor porque el proyecto aún tiene que recabar los informes preceptivos, volver al Consejo de Ministros y, de ahí, superar la tramitación parlamentaria:

1.El nuevo delito

La ley reforma varias leyes, entre ellas el Código Penal para tipificar, de forma pionera en Europa, el delito de violencia vicaria, como una pena autónoma con agravante de género y sanciones acumuladas. En concreto, si el maltratador daña a los familiares o allegados de la mujer para "causar dolor o sufrimiento" a su pareja o expareja podrá ser condenado por un delito contra la integridad moral, en el ámbito de la violencia de género, con una pena de prisión de seis meses a tres años, que se acumulará a las penas que acarreen las posibles agresiones cometidas por el acusado. Además, la norma tipifica un tipo agravado, en un contexto de violencia de género, con una pena en el grado superior, de año y medio a tres años.

2.La difusión

La norma incorpora, además, en el Código Penal una pena accesoria que consiste en prohibir a las personas condenadas por violencia vicaria la publicación o difusión de mensajes, textos, imágenes o contenidos que tenga relación directa con el delito cometido, para evitar la revictimación de su pareja o expareja. Con esta pena accesoria se trata de evitar situaciones como a la que se enfrentó Ruth Ortiz cuando su expareja, José Bretón, que asesinó a sus hijos, Ruth y José, en 2001, participó en el libro 'El Odio'. La polémica generada provocó que el libro finalmente fuera retirado de la distribución. Bretón es además, hoy en día, uno de los símbolos de la violencia vicaria llevada al extremo. Después ha habido otros asesinos que han acabado con la vida de sus hijos, dejando a la madre con vida para provocarle un sufrimiento extremo, pero él fue el que hizo que España tomara conciencia de la crueldad de la violencia vicaria.

3.Las visitas y custodias

El anteproyecto contempla modificaciones en el Código Civil para obligar a los tribunales, en los procesos sobre el régimen de guardia y custodia, a que se escuche a los hijos e hijas menores de edad, así como a los mayores con discapacidad, antes de tomar la decisión en los procesos donde haya una acusación sobre violencia de género. La norma no prohíbe mantener las visitas u otorgar la custodia a un padre condenado por maltrato, pero sí obliga a los jueces a "reforzar la fundamentación" si deciden mantener la relación paterno-filial mediante visitas, comunicación o estancia.

4.La formación

La ley obliga al CGPJ ha ofrecer una formación "obligatoria" en violencia vicaria, que según la ministra, será "indispensable" para acceder y promocionar en la carrera judicial y fiscal. "La formación es un déficit que tiene el ordenamiento, por eso queremos reforzarla", ha justificado Redondo. Asimismo, el anteproyecto contempla medidas en materia de sensibilización, información y seguimiento de este problema estructural.