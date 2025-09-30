El Gobierno aprobará este martes una ley contra la violencia vicaria

El Gobierno prevé aprobar este martes la ley contra la violencia vicaria, entendida como la que se ejerce sobre hijos, otros miembros de la familia o incluso mascotas para dañar a la pareja o expareja. Igualdad tiene listo el anteproyecto, que será estudiado por el Consejo de Ministros, según adelanta El Periódico, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN.

Se trata de la primera legislación en España que regula específicamente este tipo de violencia, impulsada tras el Pacto de Estado, firmado por todos los partidos salvo Vox. Entre las medidas previstas, se incluye la suspensión inmediata del régimen de visitas cuando un menor haya presenciado o sufrido violencia, así como la prohibición de conceder la custodia compartida en estos casos, buscando proteger a los niños y prevenir daños irreparables.

España tomó conciencia de la violencia vicaria con el caso de José Bretón, que en 2001 asesinó y quemó a sus hijos Ruth y José, dejando viva a su madre, Ruth Ortiz. Desde entonces, otros casos dramáticos han reforzado la necesidad de una legislación específica. La futura norma también incorporará medidas para impedir que agresores revictimicen, como la imposibilidad de que condenados puedan colaborar con medios de comunicación o publicar detalles que inflijan dolor adicional a las víctimas.

«La legislación debe dar respuesta e incorporar medidas anticipatorias para impedir un conflicto de derechos fundamentales y constitucionales», señaló recientemente Redondo. La ley da respuesta a las peticiones del Pacto de Estado, que contempla además acciones contra la violencia digital y económica, y llega tras los alarmantes datos de 2024: nueve menores fallecieron como víctimas de violencia vicaria, el número más alto registrado, y en lo que va de 2025 ya han sido asesinados otros tres niños.

Otro de los objetivos de la ley es definir de manera clara qué se entiende por violencia vicaria, concepto que aún carece de definición unificada a nivel estatal. Esta misma semana se conoció un fallo pionero en Las Palmas de Gran Canaria: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 condenó a 12 meses y un día de prisión a un hombre por arrojar al perro de su pareja desde un risco, reconociendo por primera vez esos hechos como violencia vicaria destinada a hacer sufrir a la mujer.

La futura ley concretará todos los supuestos que se consideran violencia vicaria y establecerá criterios claros para su identificación y actuación en comisarías, juzgados y centros de atención a víctimas de violencia machista. Con ello se busca garantizar protección uniforme y anticipatoria frente a este tipo de agresiones, evitando nuevas tragedias y reforzando la prevención de daños a menores y familiares.