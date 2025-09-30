Igualdad quiere blindar el aborto en la Constitución, como hizo Francia

La ministra Ana Redondo, en el acto conmemorativo por los 40 años de legalización del aborto, se ha mostrado dispuesta a incluir el derecho al aborto en la Constitución, tal como hizo Francia el año pasado, cuando se convirtió en el primer país del mundo en reconocer el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en su Carta Magna, con el fin de impedir que posibles cambios de Gobierno impliquen retrocesos en esta materia.

«Nuestras leyes son recientes, potentes, con un reconocimiento suficiente y hay que dar tiempo a las leyes [en referencia a la reforma del 2023] para que se desarrollen. Pero también es verdad que hay países que han optado por un reconocimiento del derecho al aborto en la Constitución que nos inspiran y somos conscientes de que ese es el camino; cuando se reconoce en la Constitución, aunque cambie el Gobierno, se respetan las reglas del juego», subrayó Redondo.

La ministra no concretó si el Ejecutivo impulsará la reforma en los próximos meses, pero sí indicó que es el «camino que hay que tener en cuenta» teniendo en cuenta que la ultraderecha está atacando la libertad del aborto en muchos países. En el mismo acto, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la puesta en marcha de la web www.quieroabortar.org con el fin de ofrecer información sobre el derecho en España, los pasos a seguir o los recursos disponibles. El objetivo de la nueva plataforma digital es que «ninguna mujer se sienta sola y desorientada en un momento tan delicado», dijo la ministra en alusión a las trabas o tabúes que aún dificultan este derecho.

El programa Quieroabortar.org ofrece tres servicios de acompañamiento: un WhatsApp de información (664 647 533), atendido por profesionales de lunes a viernes; una línea telefónica para poder hablar de la experiencia del aborto, que atiende lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas, a través de voluntarias con formación, y un servicio de apoyo jurídico, emocional y técnico a mujeres que desean interrumpir el embarazo pasada la semana 22 de gestación.