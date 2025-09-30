Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 30 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 30 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 48, 15, 8, 3 y 17 y las estrellas 2 y 8.
El código del Millón ha sido el TLQ08400.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
- Galicia dispone de menos de un año para convocar 300 millones de los fondos europeos o los perderá
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
- El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
- Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros