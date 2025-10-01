Una campaña de Gadis respalda a casi ochenta protectoras

Una acción solidaria que respalda el trabajo de casi 80 protectoras, recoge la sensibilidad social con los animales y cumple con el compromiso de la empresa a favor del bienestar animal. Es lo que define a la campaña Alimenta la amistad, una iniciativa solidaria que Gadis vuelve a impulsar un año más, y ya van 7 consolidando una red de apoyo para entidades locales de Galicia que cuidan animales sin hogar.

Desde hoy y hasta el próximo 12 de octubre, un total de 202 supermercados Gadis de Galicia y Castilla y León se sumarán a esta causa habilitando espacios para depositar alimentos y productos de higiene destinados al cuidado de perros y gatos. Asimismo, la clientela que lo prefiera también dispondrá de la posibilidad de realizar una aportación económica al pasar por caja.

Protectoras de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, así como de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora recibirán y gestionarán toda la ayuda que se recaude, un apoyo que resulta fundamental para que puedan atender a lo largo del año a miles de animales en situación de abandono.