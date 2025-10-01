Una campaña de Gadis respalda a casi ochenta protectoras
Recogerán productos para animales hasta el 12 de octubre
R. S.
Una acción solidaria que respalda el trabajo de casi 80 protectoras, recoge la sensibilidad social con los animales y cumple con el compromiso de la empresa a favor del bienestar animal. Es lo que define a la campaña Alimenta la amistad, una iniciativa solidaria que Gadis vuelve a impulsar un año más, y ya van 7 consolidando una red de apoyo para entidades locales de Galicia que cuidan animales sin hogar.
Desde hoy y hasta el próximo 12 de octubre, un total de 202 supermercados Gadis de Galicia y Castilla y León se sumarán a esta causa habilitando espacios para depositar alimentos y productos de higiene destinados al cuidado de perros y gatos. Asimismo, la clientela que lo prefiera también dispondrá de la posibilidad de realizar una aportación económica al pasar por caja.
Protectoras de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, así como de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora recibirán y gestionarán toda la ayuda que se recaude, un apoyo que resulta fundamental para que puedan atender a lo largo del año a miles de animales en situación de abandono.
