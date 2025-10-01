Una donación que dé esperanza a las próximas Alexandras

La pasada primavera, Alexandra Peraut, única afectada por progeria en España, y sus padres visitaron el Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (Cimus). El instituto de la Universidade de Santiago de Compostela es uno de los pocos que investiga sobre esta enfermedad ultrarrara que provoca un envejecimiento acelerado. La esperanza de vida de quienes la padecen apenas alcanza los 14-15 años de edad. Ahora la Asociación Progeria Alexandra Peraut ha decidido donar 10.000 euros al grupo del doctor Ricardo Villa-Bellosta del Cimus para que trate de encontrar un tratamiento para estos pacientes.

«Alexandra nos enseña cada día la importancia de no rendirse nunca. Como madre, sé que la investigación es la única herramienta real para encontrar un tratamiento, y por eso esta donación representa un paso más hacia la esperanza», indica Esther Martínez, madre de Alexandra y presidenta de la Asociación. En primavera, Martínez ya había explicado a EL CORREO que trataban de buscar fondos para apoyar la investigación de esta patología que afecta a sólo 1 de cada 20 millones de personas. «Somos conscientes de que la investigación va mucho más lenta de lo que nos gustaría, hablamos de un horizonte temporal que Alexandra no verá, pero sin fondos es más lenta», subrayó Martínez.

"Trabajar con más fuerza"

«Este respaldo no solo nos ayuda económicamente, también nos motiva a seguir trabajando con más fuerza. Detrás de cada experimento están las familias que confían en nosotros, y ese compromiso nos impulsa a avanzar con rigor y pasión», explica Ricardo Villa-Bellosta, director del grupo de investigación Metabolic Homeostasis and Vascular Calcification del Cimus.

El grupo que lidera Villa-Bellosta se centra en entender losmecanismos celulares y metabólicos que explican el envejecimiento acelerado y las alteraciones vasculares propias de la progeria. Estos estudios son fundamentales para el desarrollo de posibles terapias que frenen la progresión de la enfermedad y mejoren la vida de los pacientes.

Esther Martínez destaca el valor de la colaboración entre familias e investigadores: «Cada euro destinado a la investigación significa un paso más hacia la cura. Confiamos en que el trabajo del Dr. Villa-Bellosta y su equipo pueda marcar la diferencia para Alexandra y para todos los niños que viven con progeria».

Escasa atención a las enfermedades raras

«En un contexto en el que las enfermedades raras reciben escasa atención por parte de gobiernos y farmacéuticas», en palabras Villa-Bellosta, «la donación de la Asociación Progeria Alexandra Peraut demuestra que la unión entre familias y ciencia puede transformar la esperanza en futuro». El doctor indica que la investigación en progeria «necesita del impulso colectivo» y destaca que «cada aportación, por pequeña que sea, representa un paso más hacia tratamientos que mejoren la calidad y la esperanza de vida de los niños y las niñas afectados por esta enfermedad rara». «La sociedad, las instituciones y las empresas tienen la oportunidad de sumar esfuerzos y transformar la esperanza en futuro, apoyando proyectos científicos que buscan respuestas donde hoy aún no las hay», concluye.