La humanidad podría presenciar en cinco o diez años la explosión de un agujero negro

Si llegara a ocurrir, estaríamos ante un acontecimiento sin precedentes, capaz de transformar nuestra manera de entender el cosmos y el lugar que ocupamos en él. Un equipo de la Universidad de Massachusetts Amherst sugiere que, contra lo que se pensaba hasta ahora, en los próximos cinco o diez años podríamos llegar a ser testigos de la explosión de un agujero negro primordial, un objeto diminuto nacido en los primeros instantes tras el Big Bang y que podría llegar ahora al final de su vida. La confirmación de un evento así sería un auténtico terremoto científico ya que demostraría por fin la famosa predicción de Stephen Hawking sobre la radiación de los agujeros negros, probaría la existencia de esos cuerpos primordiales que hasta ahora solo habitaban en la teoría y hasta abriría la puerta a descubrir nuevas partículas vinculadas a la misteriosa materia oscura. «Podría ocurrir en cualquier momento», resume Joaquim Iguaz Juan, uno de los autores del estudio.

Hasta ahora, la idea de presenciar la «muerte» de un agujero negro parecía algo remoto por no decir que prácticamente imposible. Y es que se asumía que estos procesos ocurrían a escalas de tiempo tan y tan superiores que jamás llegaríamos a vislumbrar nada por el estilo. Pero según apunta un nuevo análisis, publicado hace unos días en la revista Physical Review Letters, las explosiones de agujeros negros podrían ser mucho más frecuentes de lo que se creía y, además, hasta podrían ser detectables con la tecnología de la que disponemos.

«Según nuestros modelos, es posible que este tipo de sucesos sean relativamente recurrentes pero que, hasta ahora, no habíamos podido detectarlos», añade el investigador, quien recuerda que hace tan solo veinte años que nuestra especie ha desplegado por el universo telescopios sensibles a rayos gamma capaces de capturar un estallido de este tipo.