Medalla de Investigación a tres científicos coruñeses

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) reconoce a cinco científicos gallegos en activo de las universidades de A Coruña y Vigo con las Medallas de Investigación por sus «trayectorias singulares y consolidadas». Las distinciones recaen este año en los catedráticos Francisco J. Blanco, Nieves Rodríguez Brisaboa y María Carmen Veiga Barbazán, de la UDC, y en Laura Carballo Piñeiro y Juan María Pou Saracho, de la Universidad de Vigo. Estos cinco científicos recibirán la condecoración el próximo 8 de octubre, Día da Ciencia en Galicia.

Nieves Rodríguez.| LOC

El catedrático de Reumatología Francisco J. Blanco recibe el premio por su impulso a la aplicación de tecnologías computacionales avanzadas relacionadas con el BIG Data y la Inteligencia Artificial para personalizar los diagnósticos y el tratamiento de las dolencias.

Carmen Veiga. | LOC

La Academia destaca la trayectoria de más de treinta años de Nieves Rodríguez, catedrática de Ciencias de Computación, en el procesamiento de grandes volúmenes de datos. La especialista en Ingeniería Química María Carmen Veiga recibirá la medalla Antonio Casares por su investigación en biotecnología ambiental, en concreto en el tratamiento de aguas residuales, la valorización de residuos sólidos y la depuración de efluentes gaseosos mediante procesos sostenibles.

La catedrática en Derecho Internacional Privado de la Universidad de Vigo Laura Carballo recibirá la distinción por su trabajo para mejorar las condiciones de los trabajadores del mar. El catedrático de Física Aplicada Juan María Pou obtendrá la medalla Parga Pondal por su trayectoria en la aplicación del láser en industria, salud y sostenibilidad.