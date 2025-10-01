A los 91 años
Muere Jane Goodall, la mayor experta mundial en chimpancés
La primatóloga británica ha fallecido por causas naturales en California, donde estaba dando conferencias
Valentina Raffio
La primatóloga y activista Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido por causas naturales a los 91 años, según ha confirmado este miércoles en un comunicado el Jane Goodall Institute. Goodall se encontraba en California, donde estaba dando un ciclo de conferencias.
Goodall pasará a la historia por su trabajo sobre el comportamiento de los chimpancés, que revolucionó la comprensión científica de las capacidades y la vida interior de los primates.
Una vida en África
Jane Goodall, destacada investigadora especialista en etología de primates, ha pasado más de la mitad de su vida en África, especialmente en Tanzania. Valerie Jane Morris-Goodall nace en Londres en 1934, en el seno de una familia de clase media. Su primer contacto con África fue en 1958, cuando viaja por primera vez a Kenia, donde empieza a trabajar como secretaria en casa de un amigo de la familia. Allí conoce al paleoantropólogo Louis Leakey, que le encarga un trabajo de campo con chimpancés en Gombe (Tanzania), en aquel momento dentro del protectorado británico. Durante los primeros meses, los animales huyen cuando Goodall se acerca, pero luego empiezan a aceptar su presencia.
En 1961, Goodall documenta por primera vez comportamientos carnívoros entre los chimpancés de Gombe. También observa cacerías de presas. En 1962, contempla dos machos de chimpancé, David y Goliath, fabricando herramientas para extraer termitas de montículos de tierra, uno de los descubrimientos más importantes de toda su trayectoria. Leakey, fascinado, afirma: "Ahora deberíamos redefinir 'herramienta', redefinir 'hombre' o aceptar a los chimpancés como humanos".
En 1963 publica su primer artículo en la revista de la National Geographic Society: 'Mi vida entre los chimpancés salvajes'. Fue el primero de cientos de artículos científicos. En 1965, establece el centro de investigación Gombe Stream, a orillas del lago Tanganyka. Obtiene el doctorado de Etología por la Universidad de Cambridge. En 1977 creó el Instituto Jane Goodall, que actualmente tiene oficinas en 28 países del mundo, incluyendo España.
En 2002, la ONU la nombró Mensajera de la Paz. Entre muchos premios, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica (2003).
En su vida personal, en 1964 se casó con el fotógrafo holandés Hugo van Lawick. Tendrían un hijo, Hugo. Se divorciaron en 1974. Un año más tarde se casaría con Derek Bryceson, director de la red de Parques Nacionales de Tanzania. Derek falleció cinco años después a consecuencia de un cáncer.
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
- El primer día de la segunda vida de Abegondo: así fue la relación del club con sus ciudades deportivas
- Una empresa del grupo Caamaño en Alvedro tramita su legalización
- Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
- Espacio Coruña diversifica su oferta comercial con diez nuevas empresas