Del sofá ideado por Rosalía a los bolsos de Chipperfield: así es la exclusiva colección con la que Zara celebra su 50º aniversario

Inditex no tiene techo. 50 piezas, 50 creadores (50 Pieces, 50 Creators). Esta es la premisa de la nueva colección de Zara, que la firma lanzará en los próximos días con motivo de la celebración de su 50 aniversario.

Para ello, el buque insignia de Inditex ha pedido a medio centenar de artistas, modelos, diseñadores y creadores de renombre que imagen un objeto.

El resultado son cincuenta piezas exclusivas -entre las que se pueden encontrar chaquetas, bolsos, sillas e incluso un labubu y un transportín para mascotas- cuyo lanzamiento tendrá lugar el próximo lunes, 6 de octubre, según ha informado la marca a través de sus redes sociales.

De Rosalía a Pedro Almodóvar

Entre las propuestas más destacadas, se encuentra el sofá peludo y mullido ideado por Rosalía, la chaqueta aviador de David Bailey, el Labubu de Kasing Lung, el transportín para mascotas de Steven Meisel, la camiseta de Pedro Almodóvar -que reúne referencias de películas como Volver-, el set de bolsos de David Chipperfield, el gorro con pins de Harry Lambert o el vestido de piel de Naomi Campbell.

Completan la lista artistas como Robbie Williams; fotógrafos como Annie Leibovitz, Craig McDean o Mario Sorrenti; modelos como Cindy Crawford, Karlie Kloss o Kate Moss; diseñadores como Harry Lambert, Pat McGrath, Pieter Mulier o Pierpaolo Piccioli; entre muchos otros.

El sofá ideado por Rosalía para la colección de Zara / ZARA

Carácter solidario

La colección exclusiva de 50 piezas podrá verse primero en una pop up durante la Semana de la Moda de París, celebrada del 2 al 5 de octubre en el número 40 de Avenue Georges-V, antes de su lanzamiento el día 6 en tiendas seleccionadas y en zara.com.

Según Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, cada uno de los creadores fue elegido por ser "referente en su campo, por su imaginación, innovación e integridad". Valores que configuran el espíritu de la marca.

Asimismo, se ha informado que la venta de las piezas tendrá fines solidarios: todos los beneficios se destinarán a Women's Earth Alliance, organización sin ánimo de lucro que protege el medio ambiente mediante el empoderamiento del liderazgo femenino.