La Fiscalía pide cárcel por pinchar la luz para cultivar marihuana

En su estrategia por afinar las herramientas legales contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la Fiscalía General del Estado presentó una serie de propuestas de reforma al Código Penal. El objetivo es sancionar con mayor severidad conductas que hasta ahora han quedado prácticamente impunes o castigadas con penas leves, en muchos casos reducidas a simples multas.

El ministerio público sostiene que las redes de narcotraficantes no solo se han multiplicado en España, sino también en el conjunto de Europa, lo que obliga a reforzar la respuesta penal frente a estos delitos. Según datos de la Fiscalía Especial Antidroga, en 2024 los procedimientos por tráfico de drogas aumentaron un 23,2% respecto al año anterior. Más llamativo aún fue el incremento del 53,5% en las causas relacionadas con la distribución y tenencia de sustancias como la cocaína, la heroína o las drogas sintéticas.

Por tanto, ante la gravedad de algunas actuaciones delictivas asociadas al tráfico de droga, la fiscalía ha pedido un mayor castigo. Es el caso de las organizaciones dedicadas al cultivo extensivo de marihuana que defraudan en el suministro eléctrico. La memoria de la Fiscalía subraya que en Alemania, Francia o Italia, este fraude comporta penas de cárcel, mientras que en España se castiga con multas.

La Fiscalía Antidroga remarca «el escandaloso incremento de plantaciones de cannabis indoor por todo el territorio español, el cual suele ir acompañado de enganches ilegales al suministro eléctrico». Por ello pide castigar con cárcel este tipo de defraudación del fluido eléctrico. Además, señala que «los sistemas de iluminación y ventilación usados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan 24 horas al día y se obtienen mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica», a la vez que añade que «la sobrecarga de potencia activa las protecciones de los centros de transformación y provoca cortes reiterados de suministro que afectan a los ciudadanos».