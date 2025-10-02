Investigadores vinculan la ELA con un «ataque autoinmunitario»

La comunidad científica lleva décadas intentando entender las causas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que destruye progresivamente las neuronas motoras y que, con el tiempo, provoca el debilitamiento muscular, la parálisis completa de brazos, piernas y cuerpo y, finalmente, la muerte del paciente. Sobre todo porque, según explican los expertos, desentrañar las causas con las que se inicia este proceso podría ser clave para plantear posibles tratamientos frente a él. Según anunció ayer la revista científica Nature, un equipo internacional de investigadores ha descubierto que en las personas que sufren esta dolencia hay ciertas células del sistema inmunitario que atacan por error proteínas que forman parte del propio sistema nervioso y, de esta forma, desencadenan el daño neurodegenerativo que caracteriza esta enfermedad. Los expertos afirman que estamos ante la prueba más clara hasta la fecha para definir a la ELA como una enfermedad autoinmune y, a su vez, ante una información clave para plantear futuros tratamientos.

«Este es el primer estudio que demuestra claramente que en las personas con ELA existe una reacción autoinmune dirigida a proteínas específicas asociadas a la enfermedad», asegura Alessandro Sette, investigador del La Jolla Institute for Immunology (LJI) y uno de los autores principales de este trabajo.

Según se relata en el artículo publicado ayer, los investigadores identificaron que los pacientes con ELA producen altos niveles de linfocitos T dirigidos contra una proteína presente en las neuronas. En esta dinámica, se ha observado que, por razones aún desconocidas, es el cuerpo de los propios pacientes el que inicia el ataque contra su sistema neurológico. Se trata de la primera vez que se identifica de forma tan clara este tipo de «autoataque inmunitario» como desencadenante de esta enfermedad. También se trata de la primera vez que se define de forma tan clara esta patología dentro del abanico de enfermedades autoinmunes, en las que es el propio cuerpo el que inicia una especie de sabotaje interno que, en ocasiones, es imposible detener.

Otro de los hallazgos del estudio tiene que ver con la incógnita de por qué en algunos pacientes la enfermedad avanza de forma fulminante y en otros progresa de forma más moderada. Dicho de otra forma, ¿por qué el físico Stephen Hawking sobrevivió 55 años tras su diagnóstico mientras que el mítico jugador de béisbol Lou Gehrig falleció apenas dos años después? El estudio desvela que, contra todo pronóstico, parece que «la variación en los tiempos de supervivencia está ligada al sistema inmunitario». El trabajo encuentra que hay pacientes que con linfocitos T inflamatorios que aceleran la progresión de la enfermedad y otro que, al tener linfocitos T antiinflamatorios adicionales, presenta una supervivencia significativamente más larga.