Ochenta medios acusan a Meta de «comportamiento predatorio» con sus datos de navegación

La Asociación de Medios de Información (AMI), en representación de más de ochenta cabeceras de prensa y agencias de noticias, entre otros, sentó ayer en el banquillo a Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, al acusar a la plataforma de competencia desleal en el mercado publicitario. La primera sesión del juicio tuvo lugar en el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, dos años después de que la AMI presentara la demanda contra el gigante tecnológico estadounidense, especializado en redes sociales, por competencia desleal y por vulnerar las normas europeas sobre protección de datos.

Los principales medios de prensa españoles demandan a Meta más de 550 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por haber obtenido de forma ilegítima sus ingresos de publicidad segmentada o personalizada con el uso masivo, y no consentido, de los datos de navegación de los usuarios entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023.

Desde 2018, la legislación comunitaria exige a las empresas disponer de una base legítima que le habilite para el perfilado publicitario, y AMI sostiene que Meta habría ignorado en el periodo citado este requisito de manera reiterada, en detrimento de los medios de información españoles.

Durante el juicio, que concluirá hoy, testificaron tres responsables de Facebook e Instagram, una declaración que comenzó después de que el juez admitiera en las cuestiones previas nueva documentación aportada por la asociación, a pesar de la oposición de la defensa de Meta.

Se trata de dos certificados sobre la política seguida por los medios de comunicación sobre la publicidad personalizada, que el juez decidió tener en cuenta, a pesar de haberla presentado fuera de plazo, al entender que permite interpretar el resto de documentación aportada anteriormente, dada la complejidad técnica del asunto.

Los datos

Entre los testigos que declararon se encuentra David Sáez de la Torre, director de Industria de España y Portugal de Facebook desde 2018, quien aseguró que un mayor volumen de datos no significa mayor éxito en publicidad porque todo depende de los instrumentos y algoritmos con los que se cuente para interpretarlos.

«No es el único factor a tener en cuenta», subrayó y mantuvo que para la publicidad personalizada se toman en consideración otros aspectos derivados de la experiencia que tiene el usuario dentro de la plataforma y de la observación de su navegación.

Son respuestas a preguntas que le plantearon desde la defensa de Meta y del letrado de AMI. El catedrático de Derecho Procesal Nicolás González Cuéllar, que representa a la asociación, insistió en estas cuestiones a Beltrán Seoane, director de agencias en Facebook para España y Portugal.

Seoane aseveró que los datos son importantes, que si no dispusieran de ninguno «sería como volver a la publicidad de hace 25 años», pero que lo que se persigue son las audiencias y el retorno para un mercado publicitario que crece cada año por la publicidad digital, una mayor población, competencia y anunciantes.

Ninguno de los testigos dijo conocer los procedimientos que se desarrollan contra Meta por incumplir la normativa, como tampoco Cecilia Álvarez, directora de Política de Privacidad en Europa de Facebook desde 2019.

Ella precisó que para la publicidad personalizada se recaban datos de primera parte y datos de terceros, es decir los personales con los que los usuarios se registran para darse de alta en la plataforma (el nombre, correo electrónico y, si lo desean, foto de perfil), además de otros que les proporcionan empresas, a las que los usuarios dieron su consentimiento para que los cedan.

Álvarez afirmó que desde 2018 Meta siempre requiere el consentimiento expreso del usuario para que terceros cedan sus datos.

La acción de AMI, que luego fue secundada con otra demanda en España por parte de las televisiones y radios, se enmarca en un contexto europeo de creciente presión contra las prácticas abusivas de las grandes plataformas. En Francia también 67 empresas mediáticas han demandado a Meta por prácticas similares.

«Bases muy sólidas»

Fuera de la sala, la directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI), Irene Lanzaco, declaró que no puede imaginar que los jueces no estimen la demanda interpuesta por los medios contra Meta por competencia desleal y vulneración sistemática de la normativa europea de protección de datos. «No atisbo a imaginar cómo es posible que no se estime la acción de competencia desleal», porque su caso tiene unas bases «muy sólidas», afirmó.

«Si perdiéramos esta acción entiendo que los medios presentarían recursos de apelación» ya que «estamos en una situación muy grave» dado que, al incumplir la ley de Protección de datos y vender publicidad segmentada «con un lucro masivo» se ha privado a los medios de importantes beneficios económicos.

«Lo que Meta ha hecho es un perfilado masivo del comportamiento de los internautas sin informar ni obtener consentimiento» lo que le ha permitido vender publicidad segmentada, y supondría un hecho de competencia desleal que ha privado a los medios de los medios económicos necesarios para su cumplir con su labor.

«No es un pleito que afecte sólo a los medios de AMI, sino de todo el mundo», dijo Lanzaco, para quien «está en peligro la supervivencia de los medios de información, amenazada por comportamientos predatorios de una plataforma que actúa sin respeto al marco regulatorio».

La directora señaló que Meta ha incumplido la legislación española de protección de datos, por lo que la asociación invoca «la aplicación de la norma española de competencia desleal».