Las webs de apuestas tendrán que advertir del riesgo de ludopatía

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, anunció ayer que su departamento obligará a las webs de apuestas y juego online a mostrar mensajes de advertencia sobre los riesgos de adicción o las pérdidas económicas que puede conllevar el juego. Los avisos sustituirán a los mensajes actuales sobre juega con responsabilidad o juega responsablemente.

«No hablamos ya sobre juego responsable, como se hiciera antaño, porque la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en cada uno de los usuarios y usuarias, sino en los poderes públicos que tienen el deber democrático de que los entornos a los que se accede sean seguros», argumentó Bustinduy.

Para caminar hacia el objetivo de que los juegos online sean más «seguros», el ministerio obligará a las plataformas online a mostrar tres mensajes diferentes, con un formato similar al que tienen los carteles de advertencia de los paquetes de tabaco. En primer lugar, deberán informar de que el juego puede provocar ludopatía. En segundo lugar, que la probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75% y, en tercer lugar, que las pérdidas del total de jugadores superan, en cuatro veces, sus ganancias.

«Todo el mundo tiene presente y recuerda los mensajes que se introdujeron en las cajetillas de tabaco, en los que se dice que ‘fumar mata’. Es un mensaje que permite a la ciudadanía conocer cuáles son los riesgos a los que se expone cuando consume esta sustancia. Nuestro propósito es dar a los ciudadanos la información necesaria para poder tomar las decisiones que cada cual considere de manera consciente», explicó el ministro.

La publicidad

Para llevar a cabo la iniciativa, se desarrollará el Real Decreto 958/2020, que se aprobó hace cinco años para regular las comunicaciones comerciales de las actividades de juego, con una resolución y dos anexos que se sacarán a información pública en los próximos días. La intención de Consumo es que las advertencias se muestren tanto en las webs o las apps, como en la publicidad online, es decir, en banners y vídeos en las redes.

Bustinduy recordó, a este respecto, que en la ley de servicios de atención a la clientela, que se está tramitando en el Congreso, se recuperarán las restricciones a la publicidad del juego que tumbó el Supremo, como la prohibición de usar a personas famosas o de los bonos de bienvenida, dirigidos especialmente a un público joven.

De hecho, el informe sobre el Perfil del Jugador Online indica que los jugadores nuevos de entre 18 y 25 años han aumentado un 28% en 2024 y representan ya el 34,25% de la cuota del mercado. Este mismo estudio cifró, además, en 20.000 los jugadores jóvenes que sufrieron pérdidas superiores a 3.000 euros el año pasado.