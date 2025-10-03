AMI se enfrenta a Meta para defender el periodismo, «un pilar de la democracia»
Sostiene que en el juicio se acredita la vulneración de la protección de datos
La directora de la Asociación de Medios de Información (AMI), Irene Lanzaco, tiene «una sensación muy positiva» tras la primera sesión del juicio contra Meta, propietaria de Facebook e Instagram, ya que ha quedado «plenamente acreditado» que vulneró la protección de datos para realizar publicidad segmentada.
«Lo importante no es la cuantía económica sino la defensa del trabajo periodístico y de los derechos fundamentales, que son un pilar de la democracia», remarcó Lazanco. Lanzaco hizo estas declaraciones a las puertas del Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, donde ayer se celebraba la segunda sesión del juicio en el que AMI reclama 550 millones a Meta por competencia desleal y usar de forma ilegítima la información personal de millones de europeos para construir su negocio de publicidad segmentada.
La responsable de AMI explicó que Meta ha declarado desconocer el número de cuentas que tiene en España y los ingresos publicitarios que obtiene.
Según la responsable de AMI, Meta sustenta su defensa en las inversiones en tecnología, «pero omiten decir que esas inversiones han sido posibles y son debidas a la necesidad de explotar los datos personales». A juicio de Lanzaco, «queda acreditado que los datos de los usuarios tienen valor relevante para realizar la publicidad segmentada».
