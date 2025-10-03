«Hai unha menor percepción do risco de embarazo e da transmisión de ITS»
A profesional asegura que o acompañamento e o acceso á información son fundamentais durante o proceso de aborto
Malena álvarez
Isabel Presas é educadora social e coordinadora dos centros Quérote+. Estos espazos son un servizo que ofrece a Xunta de Galicia , especializado na atención á xuventude, familias e profesionais no campo da sexualidade, atención ao colectivo LGTBIQ+, benestar emocional, á promoción de igualade e á prevención da violencia de xénero.
Que apoio ofrecen dende Quérote+ a mulleres que enfrentan un embarazo non desexado?
Dámoslle unha acollida cálida coa intención de que se sintan nun lugar seguro e amable onde non van a ser cuestionadas nin xulgadas. É un proceso de acompañamento no que se lle brinda á persoa toda a información e asesoramento que precise, poñendo no centro o apoio emocional. O obxectivo é que a muller dispoña de toda a información relevante para que, á hora de tomar unha decisión, poida facelo de forma libre, consciente e sen presións. Os centros Quérote non son un recurso sanitario, polo que unha vez dada esa acollida inicial, realízase a derivación ao Centro de Orientación Familiar (COF) para iniciar os trámites da interrupción.
Cales son os principais desafíos que ten unha muller cando quere abortar?
Na maioría dos casos supón un malestar emocional para a persoa, na que xorden moitos interrogantes en relación ao procedemento da interrupción, a como pode afectarlle tanto a nivel físico como emocional, a se contalo ou non no seu entorno. No caso de menores de 16 anos,falamos coa persoa sobre como trasladar a noticia e tamén ofrecemos á posibilidade de ser nós quen lle comuniquemos o embarazo á familia.
Que consello lle daría a unha muller que se enterou, de forma inesperada, de que está embarazada?
Procurar apoio. Contar con alguén de confianza contribúe positivamente na xestión emocional e na toma de decisións, así como ter acceso a información e o asesoramento profesional necesario.
Notou cambios na percepción social do aborto nos últimos anos?
Quérote+ abriu as súas portas no ano 2006 e ao longo destes case 20 anos puidemos comprobar como hai certas cuestións relacionadas coa sexualidade que foron mudando. A maioría das persoas saben que en España existe o dereito a interromper voluntariamente o embarazo, pero non coñecen moita máis información ao respecto. Hai unha menor percepción do risco de embarazo e da transmisión das ITS nas relacións eróticas desprotexidas. Os datos estatísticos do último informe do Ministerio de Sanidade, sinalan que o 46,5% das mulleres que se someteron a unha IVE non empregaron un método anticonceptivo. É indispensable continuar a facer campañas de concienciación do uso da protección e traballar cara a unha educación sexual integral.
As mulleres que acuden a Quérote + sinten que recibiron suficiente educación sexual?
Cada vez existe máis concienciación sobre a súa importancia e a necesidade de abordala dende todos os ámbitos: educativo, familiar, sanitario e social. Temos contacto directo con moitas persoas que nos trasladan que non tiveron unha educación sexual satisfactoria, xa que a información que recibiron foi bastante limitada e reducionista. A sexualidade é unha dimensión indisociable da vida das persoas, que abrangue dende a construción da súa identidade, a orientación do desexo, as relacións afectivo-amorosas, a xestión emocional, a autoestima, etc. É fundamental unha educación sexual integral que vaia máis aló da mera prevención dos riscos.
