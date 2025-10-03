O profesor Xosé Miranda gaña o premio de poesía Afundación
Faise con el co poemario ‘As torres abolidas’ | O xurado destaca a musicalidade e a altura da palabra dos textos
O profesor de Bioloxía xubilado Xosé Miranda Ruíz (Lugo, 1955) fíxose onte co XXIII edición do Premio de Poesía Afundación —dotado con 7.000 euros e convocado por Afundación e o Centro PEN de Galicia co patrocinio da Xunta de Galicia— coa obra As torres abolidas. A este certame, concorreron desta vez un total de 44 obras inéditas.
A resolución do xurado, presidido por Luís González Tosar, con Míriam Ferradáns como secretaria e integrado por Marica Campo, Manuel Filgueiras Fernández e Modesto Fraga Moure como vogais, tivo lugar ás 18.30 h na Sede Afundación Santiago de Compostela (rúa do Vilar, 19).
No acto estiveron presentes, ademais dos membros do xurado, Anxo Lorenzo Suárez, director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, e Pedro Otero, director xerente de Afundación.
O xurado considerou que este libro de poemas presenta un «un traballo poético cuxo tratamento da nosa mitoloxía, con lucidez e acerto, o eleva ao nivel das mitoloxías clásicas. O autor, inclinado polas formas clasicistas, nomeadamente recorrendo ao soneto, logra a musicalidade e a altura da palabra, cun emprego habelencioso da ferramenta literaria; a nosa lingua propia. Así mesmo, no caso deste poemario, debemos salientar o tratamento dos ecos histórico-literarios e a vontade de estilo».
Pola súa banda, Pedro Otero, director xerente de Afundación manifestou o seu convencemento da necesidade de manter un premio que é xa un referente do panorama literario galego e que estes anos viu incrementada a súa dotación ata acadar os 7.000 euros.
Otero engadiu: «As persoas gañadoras nas últimas edicións coinciden en destacar que o Premio de Poesía Afundación é considerado como a gran distinción deste ámbito en Galicia e para nós é todo un orgullo sermos valorados de maneira tan salientable por profesionais das letras de tan destacado nivel».
