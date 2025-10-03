Reino Unido
Sarah Mullally, primera mujer nombrada arzobispo de Canterbury y líder de la Iglesia anglicana
EFE
Londres
La obispa Sarah Mullally fue elegida este viernes como la primera mujer en la historia en asumir los cargos de arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra y primada de la comunión anglicana, que reúne a unos 95 millones de creyentes estimados en 165 países del mundo.
Mullally, que será oficialmente confirmada en el puesto en enero, sustituirá a Justin Welby, que anunció su dimisión en noviembre de 2024 tras críticas por su gestión de un caso de abusos sexuales a menores.
