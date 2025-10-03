Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 3 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 3 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 25, 41, 6, 12 y 18 y las estrellas 2 y 6.
El código del Millón ha sido el TLX84674.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»
- Una jornada picante en Oleiros: 'Se trata de disfrutar la experiencia de picante, no de sufrir
- Patti Smith cierra la fiesta de Zara en la cúpula del monte de San Pedro con un concierto
- El colapso de una casa en ruinas dispara las quejas en calle Obra
- El Consultivo da luz verde para anular tres contratos en Cambre
- Unos 4.000 manifestantes cortan el tráfico en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza