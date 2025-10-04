O galego perde pulso no mar cos barcos e as bateas
Levamos anos pensando que o mar e o sector mariñeiro galegos son un feudo da lingua galega. A X Xornada de Onomástica da RAG en Pontevedra, porén, abrirá os ollos á nova realidade, castelanizada
mar mato / redacción
Está o mar de Galicia perdendo o galego? Un estudo que se presenta na xornada de onomástica da RAG en Pontevedra este sábado apunta a que si. Tras analizar os nomes dos barcos da ría de Aldán e as bateas dos polígonos C e D de Vigo os resultados rachan a crenza de que o galego comanda entre as ondas. A axente do Servizo de Gardacostas Lucía López Lires, natural de Noia, analizou 910 unidades repartidas entre 581 embarcacións e 329 bateasnas Rías Baixas. A primeira curiosidade é que o nome indistinto, é dicir, que en castelán e galego se escribe igual —por exemplo, nomes propios como María— é o que máis triunfa. No caso dos barcos, supoñen máis da metade (57,4%); e nas bateas representan o 60,7%.
A segunda curiosidade é que entre galego e castelán gaña a partida o segundo. Nas embarcacións, case a cuarta parte (23,5%) delas foi bautizada con apelativo en español. Nos parques mexilloneiros, optaron por este idioma en case o 29% dos casos.
Así, o galego fica nun punto residual. Nas embarcacións, confórmase con 18,4%; e nas bateas queda só cun 10%.
A perda do galego tamén se está dando doutro xeito, co esquecemento de puntos xeográficos, nomes de lugares (toponimia no mar). Se ata hai unas décadas os mariñeiros se valían dos nomes de penedos no mar e na terra para coller referencias e saber onde botaban as redes ou onde había cardumes, agora a xeolocalización matemática universal varre os sustantivos.
Porén, xente como o Instituto de Estudios Miñoráns resístese a esta perda. «Dende a punta do Cangarexo na praia de Patos (Nigrán) ata a desembocadura do Miño recollimos 1.200 topónimos. Fixémolo Roberto Rodríguez, de Oia, máis eu», sinala Lois Vilar. Foi publicado nun libro e publicado en congresos. Para dálo a coñecer aínda máis organizan visitas guiadas nos barcos nos veráns de noite para explicar os naufraxios e os nomes dos cons. Nestas guías, contan con intérpretes de linguas de signos para as persoas xordas.
Subliña que os nomes son xeolocalizadores, axudan a localizar lugares, e reciben nomes vinculados coa sociedade comoo ABC. «Nos anos 30 afundeuse aí un barco de mariñeiros que viña de Bouzas, Vigo. Morreron todos e o barco chamábase o ABC. Nas pedras e no mar, quedan pegadas da xente e da sociedade», engade..
Lois Vilar inclúe a talasonimia dentro dos saberes mariñeiros. Entre os cinco principais atópase «a orografía do mar e os nomes. Por iso, nas visitas guiadas imos poñendo exemplos de nomes da franxa intermareal, do fondo do mar, das instalacións portuarias, das marcas en terra e da superficie do mar».
Lamenta que é un patrimonio inmaterial que se está perder. «Esmorecen os mariñeiros vellos, as percebeiras vellas e as arghaceiras vellas que sabían como se chamaba todo iso. Habería qu e recollelo, publicalo e difundilo que é o que facemos nós», engadiu.
Respecto á posibilidade de aplicar coa talasonimia o proxecto Galicia Nomeada, a plataforma colaborativa para a recolleita, xeorreferenciación e difusión da microtoponomia galega, Lois Vilar amousou unha postura crítica: «Habería que facer un proxecto científico e con orzamento da Xunta. Ela e a sociedade civil son as que deben velar polo patrimonio cultural. Hai que pagar a xente preparada, técnicos de campo, que entendan de xeografía e fonética para que recollan os nomes de maneira científica e continuada».
Para el, o traballo que se faga en Galicia Nomeada debería estar «contrastado. Non deberían aparecer nomes dislocados, repetidos, fóra de sitio ou deformados. Valería como complemento a unha recollida específica». Para entendelo mellor compárao con «facer unha casa e mandar un poñer uns ladrillos, e que outros veñan dentro dun ano».
Xurxo Souto falará do legado do percebeiro Milucho Mariñas
O encontro sobre onomástica no Museo de Pontevedra inclúe ademais unha actuación de Xurxo Souto. O músico e escritor coruñés, autor de libros que ollan o mar como O retorno dos homes mariños e Contos do mar de Irlanda, poralle o ramo ao programa a partir das 18.00 horas cunha intervención titulada A ruta de Ulises Fingal, en referencia ao pseudónimo literatio do singular pintor do mundo mariño Urbano Lugrís (1908-1973). Souto compartirá os nomes que gardou na memoria e legou Milucho Mariñas, percebeiro nado na Agra de Santo Amaro e coñecedor de todas as pedras de percebe «desde Avilés a Corrubedo».
A X Xornada de Onomástica Galega, aberta a todo o público dende as dez da mañá, conta tamén coa participación de Helena Domínguez, investigadora que recolleu a talasonimia de Arousa, e o mariñeiro da Guarda, Tito Chirro. Este falará das marcas do mar, un sistema de sinalización e localización de lugares no mar tomando como referencia penedos e montes —e debuxando liñas imaxinarias con xeometría— para saber onde botar as redes e onde ilas buscar. «Hai nomes de 300 anos de antigüedade. Por exemplo, a Cova da Loba que está na caínte sur do Monte Santa Tegra», destaca para indicar que os mariñeiros nomean os penedos subacuáticos como referencia dos montes, nomes que quizais pronto quedarán esquecidos.
