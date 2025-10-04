Sarah Mullally primera arzobispa de Canterbury, al frente de los anglicanos

La obispa Sarah Mullally hizo ayer historia al ser nombrada arzobispa de Canterbury, puesto de líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra y primada de la comunión anglicana, un cargo que dijo que asumirá con «paz y confianza en Dios» para que la guíe. Con una trayectoria que empezó en el sector sanitario, Mullally marcó hitos en varios frentes, pues fue la jefa de enfermería más joven de Inglaterra, la primera mujer obispa de Londres y, ahora, la primera mujer en ocupar el máximo ministerio de la Iglesia de Inglaterra, fundada en 1534 por Enrique VIII tras separarse de la Iglesia de Roma. Antes de su ordenación, fue enfermera oncológica y directora nacional de enfermería del Gobierno británico. «A lo largo de mi carrera en la enfermería y en el ministerio cristiano he aprendido a escuchar profundamente, tanto a las personas como a los suaves impulsos de Dios, buscando unir a la gente y traer esperanza y sanación», señaló tras su nombramiento.