1p36, una cifra para un síndrome

Alba tiene nueve años y nació con deleción 1p36, también conocido como síndrome de monosomía 1p36, un trastorno genético raro ocasionado por la pérdida de un fragmento de ADN en el cromosoma 1 que provoca discapacidad intelectual y desórdenes del comportamiento, y puede tener aparejados otros problemas, como el trastorno convulsivo y miocardiopatías. Como ella, otra veintena de afectados y sus familias, pertenecientes a la Asociación Nacional de Afectados de Deleción 1p36, celebraron ayer en Santiago su encuentro anual, un acto que pretende visibilizar un síndrome que ni siquiera tiene nombre propio y que afecta a entre 1 de cada 5.000 a 10.000 nacimientos.

Se trata de una alteración genérica que ocurre espontáneamente y no es heredada de los padres, por lo que es una lotería. Alba fue diagnosticada con dos años y medio, tras un sinfín de infructuosas visitas al hospital. «Cuando nació, todo parecía ir bien, aunque el parto fue muy largo porque Alba no tenía fuerzas para salir debido a su hipotonía (bajo tono muscular). Sin embargo, a medida que iban pasando los meses me daba cuenta de que le pasaba algo: no era capaz de sostener su cabeza, hasta el año y medio no consiguió mantenerse sentada, lloraba todo el día..., pero íbamos al hospital y decían: ‘Ya viene otra vez la mamá de la niña llorona’ y regresábamos a casa sin respuestas», recuerda su madre, la gaditana Olga Salmerón, presidenta de la Asociación Nacional de Afectados de Deleción 1p36.

Cuando, finalmente, un análisis genético detectó la anomalía cromosómica que causa este síndrome, para estos padres gaditanos fue, en gran medida un alivio. «Tener un diagnóstico te permite centrar tu energía en cosas que pueden mejorar la calidad de vida del niño y también de la familia y no otras que son inútiles», expone. El síndrome de monosomía 1p36 tiene una amplia variabilidad fenotípica en función de la ubicación de la deleción, aunque la mayoría de los afectados comparten unas características clínicas: rasgos craneofaciales dismórficos, discapacidad intelectual, retrasos en el desarrollo y malformaciones cerebrales. «Aunque tienen características comunes, cada niño con deleción 1p36 es único. Alba, por ejemplo, tiene crisis epilépticas. Otros tienen defectos cardiacos congénitos, trastornos oculares, hipoacusia, hipotiroidismo, anomalías renales, problemas de crecimiento y de alimentación...», explica.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan estas familias es la falta de recursos. El grado de dependencia es elevada —en el caso de Alba, de grado 3—, lo que obliga a uno de los dos padres, normalmente la madre, a dejar el puesto de trabajo para dedicarse a los cuidados del niño. «Es una situación complicada para las familias, que no tenemos apoyo a la hora del papeleo, buscar ayudas, elegir colegio, elegir el médico... ni tampoco ayudas económicas suficientes. Nuestros niños necesitan terapias de apoyo y rehabilitación para mejorar su desarrollo motor, su comunicación, sus habilidades sociales..., que muchas familias no pueden sufragar», se lamenta.

Se desconoce cuántos afectados de deleción 1p36 hay en España. «Es una enfermedad rara, pero sabemos que hay muchos casos, incluso sin diagnosticar. Recientemente, llegó a la asociación una joven de 27 años a quien se le acababa de diagnosticar», afirma la presidenta de esta entidad, que integra a medio centenar de familias.

Para Salmerón, es fundamental dar mayor visibilidad a la enfermedad, incluso entre los propios especialistas, para evitar retrasos en el diagnóstico, así como garantizar la equidad en el acceso a las pruebas diagnósticas entre las distintas comunidades. «Es importante que se reconozca la existencia no solo de este síndrome, sino también de muchas otras enfermedades raras. Cuando un padre o una madre expresa que algo no va bien en su hijo y, además, presenta rasgos dismórficos que podrían asociarse a una de estas patologías, no deben descartarse, para así favorecer una detección lo más temprana posible», sostiene.

Asimismo, pide una mayor comprensión social ante dificultades aparejadas a este síndrome que pueden pasar inadvertidas. «Estos niños no tienen comunicación verbal y la única forma que tienen de llamar la atención es llorando, pataleando, tirándose al suelo.... Muchas veces, la gente nos juzga y cree que somos padres que no sabemos ponerles límite», sostiene.

Encuentro para «hacer familia»

La Asociación Nacional de Afectados de Deleción 1p36 se constituyó hace diez años en Santiago, donde ayer, una veintena de familias de toda España celebraron su VIII Encuentro de Familias, acto que realizan todos los años (a excepción de los dos de pandemia) para intercambiar experiencias y «hacer familia». Según su presidenta, Olga Salmerón, conocer a otras familias que comparten los mismos anhelos y miedos supone un acicate para enfrentar una situación complicada. Juntas recorrieron desde el monte do Gozo el último tramo del Camino de Santiago, apoyadas por voluntarios de la asociación Discamino y Protección Civil. El actor Manuel Manquiña se sumó tamibién a esta jornada de convivencia.