El mundo rural zamorano alza la voz en Madrid con la Revuelta de la España vaciada

El mundo rural zamorano ha estado presente en la manifestación de la Revuelta de la España vaciada que ha tenido lugar este domingo 5 de octubre y al que han asistido más de 400 colectivos, entre ellos la Coordinadora Rural Zamora.

Bajo el lema "Salvemos el mundo rural agradecido", la convocatoria vuelve a poner el foco en el modelo de desarrollo que se está aplicando al mundo rural en el que "por un lado, se nos vacía de servicios públicos, mientras que por otro se nos pretende llenar de macroproyectos energéticos", denuncia la Coordinadora presidida por Chema Mezquita.

Aseguran que "nos sobran los motivos para acudir" en una provincia que "sábado tras sábado" reivindica una "sanidad rural digna", en la que "nadie asume las consecuencias de la gestión forestal" con una teirra quemada en Aliste, Tábara, Alba, Los Valles, La Carballeda, Sayago y Sanabria, esta última viendo además "desaparecer las conexiones de alta velocidad".

El texto recuerda a su vez la "desesperanza" de los vecinos de Aliste y Alba por una Nacional 122 "que ningún gobierno se atreve a realizar" y de un campamento de Montelarreina que aguarda los "lentos avances". Mención también a los proyectos de biogás que plantean asentarse en Tierra del Pan, Tierra del Vino, Campos, Toro o Los Valles.

"¿Necesitamos más motivos?", se pregunta la Coordinadora Rural Zamora al tiempo que anima a la movilización.

Este año la manifestación cambió su itinerario inicial por otro recorrido que finalizó en la plaza de Cibeles, donde tuvo lugar la lectura del manifiesto en el que se hizo balance de lo "poco o nada que se ha avanzado desde que en 2019 la Revuelta de la España vaciada saliera a las calles", así como de las diferentes reivindicaciones de los colectivos participantes.