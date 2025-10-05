Satélites infinitos o IA para mayores, ideas que buscan financiación en A Coruña

Varios proyectos, con agricultura futurista, satélites infinitos o una Inteligencia Artificial para mayores, buscan financiación en Ecosystems 2030, el foro que se ha celebrado este fin de semana en A Coruña.

La cumbre tecnológica Ecosystems 2030 ha incluido, por primera vez, un encuentro entre empresas emergentes gallegas y los responsables de varios fondos de inversión a nivel internacional, para poner sus ideas en común y valorar la posibilidad de apostar por estos proyectos.

Una de las iniciativas es la de Kreios Space, que, según detalla a Yago Recarey, consiste en aprovechar las órbitas terrestres muy bajas, de entre 150 y 400 kilómetros de altitud, frente a los 600 convencionales, para alcanzar «aplicaciones increíbles». Entre ellas, está aumentar la resolución de las investigaciones sobre la composición de la tierra, la atmósfera o el cambio climático, o mejorar las telecomunicaciones para «aplicaciones hasta ahora inconcebidas» como la comunicación directa entre el usuario y el satélite.

Lo que ocurre es que actualmente esas órbitas bajas, por las partículas que generan resistencia, obligan a gastar «enormes cantidades de combustible», lo que hace que las misiones «sean económicamente inviables». Ante esto, su empresa ha creado el «primer sistema de propulsión del mundo totalmente eléctrico y sostenible», que aprovecha las partículas para producir empuje, reduce a un cuarto el peso de los satélites y lleva a «misiones prácticamente indefinidas».

Otro de los proyectos es el de Neboda Farms, que Iván García define como «los agricultores del futuro en el presente» con el cultivo de «vegetales de hoja y hierbas aromáticas de una forma totalmente distinta a la agricultura tradicional». «Cultivamos en entornos totalmente cerrados, confinados, dentro de edificaciones, y en los que podemos controlas todos los parámetros del cultivo, como la temperatura, la humedad, el dióxido de carbono o la alimentación de las plantas», desvela.

Para eso, con hidroponía reciclan el agua, para lograr hasta un 90 % de ahorro, y obtienen «plantas que son más sabrosas, que tienen más vida útil y a las que no hay que aplicar ningún tipo de pesticida o herbicida».

Daniel Rodríguez, de Serenia Solutions, propone un asistente de Inteligencia Artificial diseñado específicamente para personas mayores, para «acompañarlas, cuidarlas y entretenerlas en esa etapa de envejecimiento activo». «A medida que van utilizando el asistente en el día a día, nuestros algoritmos analizan las conversaciones en búsqueda de posibles problemas de salud como sanidad, depresión o deterioro cognitivo», agrega, lo que se notifica al usuario al que está vinculado y se puede probar ya, de forma gratuita, a través de holaserenia.com.

Alberto Fuertes, de Traffikgene, aborda un proyecto de «entrega de material genético terapéutico, como ARN mensajero, ADN o ácidos nucleicos en general» en el que se resuelve el problema de que «ahora mismo hay muchos fármacos que están en un cajón porque no hay tecnología que les permita llegar a su punto de acción». «Hemos desarrollado unas moléculas basadas en péptidas, muy poco tóxicas y que son capaces de llegar a los sitios de acción mejor que sus competidores y con una patente propietaria», continúa.

En Sense Aeronautics tienen una iniciativa de «visión artificial integrada en los vídeos de los drones», según las palabras de Fernando Gago. «Extraemos el vídeo y la información relevante la suministramos en tiempo real para automatizar las operativas con drones, como inspecciones o vigilancia», remata.

La directora de la Agencia Gallega de Innovación, Carmen Cotelo, incide en la importancia de «llevar la ciencia de laboratorio hasta la empresa». «Buscamos conseguir que todos los apoyos lleguen a convertirse en empresas y producir para la economía y para la sociedad», concluye.