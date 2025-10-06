CIENCIA
El Nobel de Medicina 2025 premia a los tres científicos que descubrieron los "guardianes del sistema inmunitario"
El comité de expertos ha decidido entregar el galardón a los investigadores Mary Brunkow, Fred Ramsdell Shimon Sakaguchi
Valentina Raffio
El Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia, acaba de anunciar los ganadores del Premio Nobel 2025 de Medicina y Fisiología. Según ha decidido el comité de expertos, este año, este prestigioso galardón científico recae en Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por "por sus descubrimientos innovadores sobre la tolerancia inmunitaria periférica que impide que el sistema inmunitario dañe al cuerpo". Es decir, por descubrir los "guardianes del sistema inmunitario" como es el caso de las células T reguladoras. "Estos descubrimientos también han impulsado el desarrollo de posibles tratamientos médicos que actualmente se evalúan en ensayos clínicos", afirman desde el comité de los Nobel tras anunciar los ganadores de este prestigioso galardón.
En el último lustro se han reconocido desde avances científicos clave como el fundamento de las vacunas contra el covid-19 hasta cuestiones de ciencia básica que, aunque no tengan una aplicación tan directa, resultan esenciales para entender de forma más clara nuestro cuerpo. El año pasado se premió a Víctor Ambros y Gary Ruvkun por el descubrimiento del microARN y su papel en la regulación génica postranscripciona. Un año antes, en 2023, el galardón fue para Katalin Karikó y Drew Weissman por sus descubrimientos sobre las modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm eficaces contra el covid-19. En 2022 se destacó la figura de Svante Pääbo por sus descubrimientos sobre los genomas de los homínidos extintos y la evolución humana. En 2021 se galardonó a David Julius y Ardem Patapoutian por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto. Y en 2020 se premió a Harvey J. Alter , Michael Houghton y Charles M. Rice por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.
Desde 1901, cuando se iniciaron oficialmente estos galardones, hasta ahora, el Premio Nobel de Medicina ha sido entregado un total de 115 ocasiones y, en total, se han premiado 229 perfiles de científicos y científicas. La persona más joven en recibir el galardón fue Frederick G. Banting, quien en 1923 con solo 31 años recibió el premio por su contribución al descubrimiento de la penicilina. El premiado más veterano, en cambio, fue Peyton Rous, quien en 1966, a los 87 años, fue galardonado por su descubrimiento de los virus inductores de tumores.
