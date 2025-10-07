Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Espazo Educativo. Bibliotecas

11 centros da provincia da Coruña únense ao Plan de mellora de bibliotecas

A Xunta incorpora 26 novos centros ao Plan de mellora de bibliotecas escolares, que supera por primeira vez os 900 participantes. Da provincia da Coruña son 11: CEIP Plurilingüe Labaca (A Coruña), IES Agra de Leborís(A Laracha), CEIP de Arteixo (Arteixo), CRA Ponte da Pedra (Carballo), CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo (Carballo), CEIP de Tabeaio (Carral), CEIP Plurilingüe Vila de Cee (Cee), CEIP de Teixeiro (Curtis), CEIP Francisco López Estrada (Mañón), CEIP de Oza dos Ríos (Oza-Cesuras) y CEIP Ortigueira (Vedra).

O Plan de mellora de bibliotecas escolares é o programa principal do Plan Lía (Lectura, Información e Aprendizaxe), a folla de ruta da Xunta para o fomento de diferentes actividades nestes espazos. Ao seu abeiro, os centros reciben financiamento estable para fondos, para renovar mobiliario e outros equipamentos ou para gastos de funcionamento das bibliotecas. Ademais, os participantes poderán recibir formación específica, así como asesoramento a través do servizo de bibliotecas escolares da Consellería. O programa conta este curso cun orzamento de 1,5 millóns de euros. Este plan dota ás bibliotecas escolares de todo tipo de recursos para estimular o hábito lector e fomentar estes espazos como o corazón dos centros, nos que é posible traballar todas as competencias do currículo educativo desde diferentes perspectivas.

