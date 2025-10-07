Un estudio del imaginario apocalíptico gana el Premio Anagrama de Ensayo

Natalia Castro Picón (Menorca, 1989), profesora e investigadora de cultura española moderna y contemporánea en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey, Estados Unidos), es la ganadora del 53º Premio Anagrama de Ensayo con La fiesta del fin del mundo, libro que explora el frondoso imaginario apocalíptico desplegado en los medios de comunicación, la literatura, el cine, la música y las artes escénicas y gráficas en España a lo largo de las últimas dos décadas, con la crisis económica de 2008 y la pandemia de 2020 como hitos del carrusel de pesadillas. El texto refleja también otras crisis que han surgido entre y en torno a ambas, como la de la democracia, la ecológica, la extinción del derecho a la ciudad o el resurgimiento del fascismo, el racismo y la guerra contra las mujeres. El libro, subtitulado Apocalipsis cultural en el periodo entre crisis (España, 2008-2023), estará en las librerías el 29 de octubre. La portada es de Candela Sierra, Premio Nacional de Cómic 2025 por Lo que sabes aunque no te lo he dicho.

El jurado del galardón, formado por Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y las editoras de Anagrama Silvia Sesé e Isabel Obiols, destacó «el fin de los tiempos que lee Natalia Castro es paradójicamente fundacional y alérgico a catastrofismo alguno», ya que «el abordaje de estos finales se dibuja como una oportunidad para ayudar a pensar no solo nuevos comienzos, sino también un país, una época».

Gracia remarcó en la presentación del premio, ayer, la capacidad de la autora de generar «asociaciones entre elementos conceptualmente muy potentes», de los que maneja un «gran repertorio». «Que estén de moda los relatos apocalípticos significa que estamos en un momento de completa desorientación», señaló Castro, para quien esas narrativas son «seductoras» porque permiten afrontar la incertidumbre y el caos. Castro defendió «la imaginación apocalíptica» como manera de «repensar el orden cultural de las cosas». La escritora celebró que el libro haya ido finalmente a imprenta porque el «neoliberalismo salvaje» acelera el encadenamiento de crisis, de modo que la dana y el apagón, por ejemplo, le obligaron a intervenir en capítulos ya escritos con otro enfoque pero que se veían interpelados por los acontecimientos.

Frente a las tesis colapsistas y a la contra de las ideologías del «sálvese quien pueda», La fiesta del fin del mundo reivindica la condición política de la imaginación y postula la recuperación del apocalipsis como una poética de ambición revolucionaria.

A la 53ª edición del Premio Anagrama, dotado con 10.000 euros, se presentaron 170 originales procedentes de 16 países. La fiesta del fin del mundo es el primer ensayo de Castro, autora de los poemarios La intermitencia de los faros (Canalla Ediciones, 2013) y La misma piedra (Baile del Sol, 2016).