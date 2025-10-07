Gisèle Pelicot, obligada a revivir el drama: «No hay violaciones pequeñas»

Gisèle Pelicot, de 72 años, vuelve a pasar por el trance de acudir a un tribunal para enfrentarse a uno de los condenados por violarla. Fue ayer en Nimes, donde el Tribunal de Apelaciones estudia el caso de Husamettin Dogan, el único de los 51 condenados por violar a Gisèle que impugnó su sentencia. «Ella realmente habría preferido quedarse donde está y concentrarse en su nueva vida y en su futuro. Pero tiene que pasar por esto para pasar página de verdad», explicó su abogado Antoine Camus. «Ella estará allí para explicar que una violación es una violación, que no existen las pequeñas violaciones», afirmó.

Gisèle Pelicot, que fue violada durante diez años mientras estaba inconsciente por las drogas que le suministraba su marido, llegó entre ovaciones de las decenas de personas que se concentraban alrededor del tribunal. Iba vestida de rosa y estaba acompañada de Florian Pelicot, uno de sus tres hijos, así como de sus abogados, Stéphane Babonneau y Antoine Camus.

A diferencia del primer juicio, que tuvo lugar en Aviñón de septiembre a diciembre de 2024, sus otros dos hijos, Caroline Darian y David Pelicot, no la acompañaron.Ambos sienten que no apoyó lo suficiente a su hija, convencida de que también fue violada por su padre, al aparecer en un disco duro fotos suyas semidesnuda. Sin embargo, no se pudo probar tal delito. El apelante, Husamettin D., de 44 años, se enfrenta a la pena máxima de 20 años de prisión. En primera instancia fue condenado a nueve años de cárcel por violación. Llegó cubierto con una mascarilla quirúrgica, unas gafas de sol, una gorra y una chaqueta.