Los padres de la nueva revolución cuántica ganan el Nobel de Física 2025

La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el premio Nobel de Física 2025 a los investigadores John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis "por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico". Según argumenta el jurado, el trabajo de estos tres científicos ha iniciado una nueva revolución en la física cuántica que, a su vez, "ya brinda oportunidades para el desarrollo de la próxima generación de tecnología cuántica, incluyendo la criptografía cuántica, las computadoras cuánticas y los sensores cuánticos".

En el último lustro, este prestigioso galardón ha premiado todo tipo de líneas de investigación. El año pasado, se premió a John J. Hopfield y Geoffrey E. Hinton por sus descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. En 2023, se premiaron a Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier por sus hallazgos relacionados con la dinámica de los electrones mediante el uso de pulsos de luz en la escala del attosegundo. El año anterior (2022) se galardonó a Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger por sus experimentos con fotones entrelazados, que establecieron las bases para la información cuántica. Y un año antes, en 2021, se premió, por un lado, a los pioneros Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann por el modelado físico del clima de la Tierra y la predicción del calentamiento global, y por otro lado, a Giorgio Parisi, una de las grandes mentes capaces de desentrañar los sistemas complejos que permiten entender desde las alteraciones climáticas hasta el vuelo de los estorninos.

Desde el año 1901, cuando se iniciaron oficialmente estos galardones, hasta ahora, se han concedido oficialmente 118 premios para trabajos en el ámbito de la física. Uno de los más conocidos fue el de Albert Einstein de 1921, por sus aportaciones a la física teórica y, especialmente, por el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. También destacan casos como el de Marie Curie, quien en 1903 se alzó con este galardón por sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de la radiación, así como el de Niels Bohr, que en 1922 logró esta distinción por sus investigaciones de la estructura de los átomos y de la radiación que emana de ellos.

En esta edición de los Premios Nobel ya se ha entregado el galardón de Medicina a Shimon Sakaguchi, Fred Ramsdell y Mary Brunkow, que también destaca como la decimocuarta mujer en ser reconocida en esta categoría, por su descubrimiento de los "guardianes del sistema inmune". Tras la entrega del galardón de Física, anunciado este martes, para mañana miércoles se espera el anuncio de los ganadores de la categoría de Química, siendo este el último galardón científico de esta edición. El jueves será el momento de conocer el ganador del Nobel de Literatura, el viernes el de la Paz y el lunes que viene el de Economía.