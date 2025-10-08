La Junta de Andalucía centra en el hospital Virgen del Rocío la crisis del cribado de cáncer y realizará 1.800 pruebas a mujeres afectadas por fallos en dos meses

La Junta de Andalucía acota la crisis provocada por el cribado del cáncer de mama en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El 90% de las mujeres que tenían diagnósticos no concluyentes y con las que se está contactando para determinar si recibieron la información en tiempo y forma sobre su situación son pacientes de este centro hospitalario (un total de 1.800). Y en él se centrará un plan de choque dotado con 12 millones de euros para que realizar todas las pruebas necesarias a las pacientes afectadas en un plazo máximo de dos meses.

Tras una primera respuesta dubitativa en la que trató de minimizar el problema, el Gobierno andaluz decidió a mediados de la pasada semana asumir la gravedad de la crisis y analizar 2.000 casos de mujeres que participaron en el programa del cribado del cáncer de mama y que tuvieron diagnósticos no concluyentes. Una a una el Servicio Andaluz de Salud ha contactado con todas ellas con el objetivo de evaluar su situación y adoptar medidas en consecuencia con un plan de choque.

La primera conclusión de este análisis, según el Gobierno andaluz, es que el problema se concentra en el Hospital Virgen del Rocío. Hay en torno a 1.800 casos de mujeres dependientes de este centro hospitalario que se han podido ver afectadas por problemas de comunicación o retrasos en la realización de la segunda prueba. Es el 90% del total. En todos estos casos se está contactando con las mujeres para conocer su situación.

La segunda conclusión, una consecuencia lógica, es que el plan de choque para resolver esta crisis se centra en este centro hospitalario (el que realiza un mayor volumen de pruebas de Andalucía). A este centro hospitalario se van a destinar en torno a 12 millones de euros para ampliar su capacidad y que en un plazo de dos meses se realicen las pruebas diagnósticas necesarias a las 1.800 pacientes afectadas por esta crisis del sistema de cribado de cáncer.

Este dinero se invertirá en un refuerzo de los recursos propio. Por un lado, se van a incentivar las acciones de continuidad asistencial y actividad extraordinaria del personal sanitario durante los fines de semana para aumentar la capacidad de atención de las unidades de mama. Es decir, se abonarán horas extra a la plantilla actual para que puedan ampliar sus horarios y atender a más mujeres.

Por otro lado, con carácter más estable, se va a realizar una ampliación de la plantilla con 119 profesionales más. Entre ellos, 65 facultativos en radio diagnóstico, 20 enfermeras y 34 técnicos. De esta forma, el plan de choque se va a realizar con recursos 100% públicos sin recurrir a nuevos conciertos con las clínicas privadas.