Científicos de Barcelona y Sichuan revierten el alzhéimer en ratones

Un equipo internacional de científicos ha logrado un espectacular y prometedor avance en la lucha contra el alzhéimer. Un trabajo conjunto del Instituto de Bioingeniería de Catalunya (IBEC) y el Hospital West China de la Universidad de Sichuan (WCHSU) ha logrado revertir esta enfermedad neurodegenerativa en ratones mediante tres inyecciones de nanopartículas bioactivas.

Según los investigadores, este logro no solo es novedoso de por sí, sino que, además, podría incluso replantear la manera en que se aborda esta devastadora dolencia que borra los recuerdos y hasta la identidad de quienes la padecen. «Hemos encontrado una posible vía para restaurar la salud vascular y esto podría ser la clave para devolverle al cerebro su capacidad de cuidarse a sí mismo», resumen los responsables de este trabajo.

El estudio, publicado este martes en una revista especializada, destaca sobre todo por su enfoque innovador. Y es que en lugar de centrarse en abordar las neuronas afectadas por la enfermedad o en las proteínas que la provocan, como han hecho la mayoría de los tratamientos planteados hasta ahora, los investigadores han apostado por diseñar un tratamiento para «restaurar la función de la barrera hematoencefálica», una estructura esencial que regula el paso de sustancias entre la sangre y el cerebro. Es decir, a diferencia de otros trabajos, este se ha centrado en restaurar el «gran guardián» que protege al cerebro de toxinas, patógenos y otras amenazas como, por ejemplo, la acumulación de proteínas que bloquea los sistemas naturales de eliminación de desechos y desencadena el deterioro neuronal del alzhéimer.

Para ello, un equipo dirigido por el profesor Giuseppe Battaglia, se centró en el diseño de nanopartículas bioactivas capaces de restaurar la función normal de esta barrera en el cerebro de ratones con alzhéimer. Según explican los responsables de este trabajo, estas partículas actúan como «fármacos supramoleculares» que, a diferencia de otros compuestos que actúan como simples transportadores de medicamentos.