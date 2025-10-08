Concluido el 85% de las obras del Centro de Artes Dixitais de Galicia
La Xunta prevé que estará operativo en el segundo semestre de 2026
R.s.
Las obras del primer Centro de Artes Dixitais de Galicia, en la Cidade da Cultura, alcanzan ya el 85% de ejecución, según confirmó el conselleiro de Cultura, José López Campos, quien prevé su finalización a finales de este año. El centro busca situar a Galicia a la vanguardia de las artes digitales y su plan de usos se definirá mediante diálogo con creadores e industrias culturales, además de un foro internacional en noviembre.
Tras concluir la construcción, se avanzará en la equipación tecnológica, incluyendo entornos inmersivos, realidad virtual, videomapping y laboratorios para la comunidad escolar. La Xunta prepara una licitación para dotar al centro de estos recursos, con previsión de plena operatividad en el segundo semestre de 2026.
Ubicado en los antiguos aparcamientos subterráneos del Teatro da Música, el proyecto aprovecha un espacio ya existente.
