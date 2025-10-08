Dominique Pelicot, condenado a 20 años, asegura que los violadores de su exmujer sabían el plan con antelación

Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión por drogar para violar a su entonces mujer y ofrecerla a decenas de hombres, aseguró que todos los violadores conocían el plan antes de cometer el delito. «Todos lo sabían y venían con la misma intención», aseguró ayer en su declaración como testimonio en el juicio en apelación que tendrá lugar hasta mañana en Nimes, al sur de Francia, donde se juzga solo a uno de los 51 condenados por agresión sexual y violación a Gisèle Pelicot.

Es Husamettin D., de 44 años, el único que se acogió a su derecho a recurrir la primera sentencia, por la que fue condenado a 9 años de prisión. Ahora se enfrenta a la pena máxima en Francia por estos delitos, que es de 20 años de cárcel. «Era perfectamente conocedor desde el principio», insistió Dominique Pelicot, de 72 años y que declaró sentado por razones de salud.

Los hechos que se juzgan se remontan a la noche del 28 al 29 de junio de 2019. El acusado llegó alrededor de la medianoche y estuvo dos horas en el hogar de la entonces pareja, situado en un pequeño pueblo de 6.000 habitantes llamado Mazan, según la versión de Dominique Pelicot.

Antes de que llegara Husamettin D., el cerebro del plan drogó con grandes cantidades de ansiolíticos a la víctima. Una práctica que duró de 2011 a 2020, hasta que la Policía lo detuvo. Al llegar, Husamettin D. se desvistió fuera del dormitorio, se lavó las manos y siguió los requisitos previos a la violación que le había indicado el marido. También sabía que iba a ser grabado y fotografiado, como siempre hacía Dominique Pelicot. Esas fueron las pruebas clave que pudieron probar la culpabilidad en primera instancia de todos.