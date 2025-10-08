Hallan un compuesto con actividad terapéutica en lesiones cerebrales

Un equipo internacional de científicos, en el que participa el Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha descubierto que un compuesto de pequeño tamaño —un péptido formado por cuatro aminoácidos—, denominado CAQK, tiene un efecto neuroprotector significativo en modelos animales de traumatismo craneoencefálico. Administrado poco después de la lesión por vía intravenosa en modelos animales (ratón y cerdo), CAQK se dirige específicamente a las zonas dañadas del cerebro, atraído por una proteína que está presente en mayor cantidad en las zonas lesionadas tras un traumatismo. CAQK se acumula en la zona marcada por la proteína y logra reducir la inflamación, la muerte celular y el daño en el tejido cerebral. Además, ha demostrado mejorar la recuperación funcional sin mostrar toxicidad aparente en ratones. El estudio, publicadosen la revista EMBO Molecular Medicine, abre nuevas posibilidades para tratar zonas lesionadas del cerebrom ya que sus resultados evidencian que el péptido CAQK puede reparar la zona dañada.

El traumatismo cráneo encefálico es una lesión cerebral causada habitualmente por golpes en la cabeza, como accidentes de tráfico, laborales o caídas. Se calcula que afecta a unas 200 personas por cada 100.000 habitantes al año. Actualmente, el tratamiento se centra en estabilizar al paciente, reduciendo la presión intracraneal y manteniendo el flujo sanguíneo, pero no existen fármacos aprobados para detener el daño cerebral ni sus efectos secundarios, como la inflamación o la muerte celular. Además, las terapias que se están investigando requieren inyecciones directas en el cerebro, una técnica invasiva que puede causar complicaciones.

«Las intervenciones actuales para tratar la lesión cerebral aguda tienen como objetivo estabilizar al paciente reduciendo la presión intracraneal y manteniendo el flujo sanguíneo, pero no existen fármacos aprobados para detener los daños y los efectos secundarios de estas lesiones», explica el doctor Pablo Scodeller, investigador del IQAC-CSIC y coautor del estudio. El tratamiento de ratones con traumatismo craneoencefálico con este péptido resultó en una reducción del tamaño de la lesión en comparación con ratones control. «Se observó menor muerte celular y menos expresión de marcadores de inflamación en la zona lesionada, lo que indicaba que el CAQK aliviaba la neuroinflamación y los consiguientes efectos secundarios. También se hicieron pruebas de comportamiento y memoria en ratones tras el tratamiento, observando una mejora en el déficit funcional, sin toxicidad evidente», comenta el doctor Aman P. Mann, primer autor del estudio y fundador de la compañía Aivocode , spin-off del institudo Sanford Burnham Prebys) de San Diego (California).