A.M.A. Seguros amplía su oferta aseguradora con una nueva póliza para mascotas

A.M.A. Seguros, la mutua de los profesionales sanitarios, amplía su catálogo de soluciones con un seguro innovador dirigido a profesionales de la salud y a sus familias. Bajo la denominación AMA Mascotas, la nueva póliza refuerza el compromiso de la entidad de "cuidar de quienes nos cuidan", extendiendo esa protección a sus mascotas.

En concreto, AMA Mascotas contempla el reembolso del 80% de los gastos veterinarios hasta 3.000 euros anuales, la libre elección de clínica en toda España y las vacunas anuales obligatorias dentro de la póliza. También incluye asistencia telefónica 24/7, responsabilidad civil, defensa jurídica y fianzas, así como los gastos de alojamiento y cuidado de la mascota en caso de hospitalización.