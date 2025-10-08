Los padres de la nueva revolución cuántica ganan el Nobel de Física 2025

La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el premio Nobel de Física 2025 a los investigadores John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis «por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico». Según argumenta el jurado, el trabajo de estos tres científicos ha iniciado una nueva revolución en la física cuántica que, a su vez, «ya brinda oportunidades para el desarrollo de la próxima generación de tecnología cuántica, incluyendo la criptografía cuántica, las computadoras cuánticas y los sensores cuánticos».

Los tres científicos realizaron a mediados de la década de los ochenta, una serie de experimentos con un circuito eléctrico construido por superconductores en la Universidad de Berkeley (EEUU), donde Clarke había creado un grupo investigador para explorar fenómenos cuánticos. El grupo incluía a Devoret, que realizaba un posdoctorado allí tras finalizar estudios en París, y a Martinis, un estudiante de doctorado.

En sus experimentos, los componentes superconductores fueron separados por una fina capa de material no conductor (un sistema conocido como la unión de Josephson): refinando y midiendo todas las propiedades del circuito pudieron controlar y explorar el fenómeno obtenido cuando una corriente lo atraviesa.

El «efecto túnel cuántico» se produce cuando una partícula atraviesa una barrera que parece imposible gracias a las reglas de la mecánica cuántica. Y demostraron también que el sistema absorbía y emitía energía en dosis de tamaños específicos, tal y como predice la mecánica cuántica.

Tanto el efecto túnel como la cuantización de la energía habían sido estudiados con anterioridad en sistemas con pocas partículas, pero no en una escala macroscópica.

En este caso, estos fenómenos aparecieron en un sistema cuántico con miles de millones de pares de Cooper (electrones enlazados) que llenaban todo el superconductor del chip, de un tamaño de un centímetro, aproximadamente.

«Es maravilloso poder celebrar la forma en que la mecánica cuántica, que tiene ya un siglo de existencia, ofrece nuevas sorpresas de forma continua. Y es también muy útil, ya que es la base de toda la tecnología digital», manifestó ayer el presidente del Comité Nobel de Física, Olle Eriksson, al dar a conocer el fallo.