Remedios Zafra obtiene el Premio Nacional de Ensayo 2025

La escritora Remedios Zafra Alcaraz (Córdoba, 1973) fue galardonada ayer con el Premio Nacional de Ensayo 2025 que concede el Ministerio de Cultura, por El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática. El jurado ha elegido la obra por «ser una reflexión sobre los objetos de la modernidad tardía, un homenaje a la libertad y a la pasión creativa y, a la vez, una fuerte crítica de las condiciones del rendimiento del trabajo intelectual en el presente por su violencia burocrática, tristeza administrativa y deshumanización tecnológica». Además, señaló que el ensayo propone «una forma de ‘revuelta radical’, la de la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual». Añade que desde la belleza de su prosa poética, Zafra «denuncia con agudeza los mecanismos de producción del presente que, desatendiendo lo humano, conducen a una autodisciplina que mata despacio la actividad creativa, y que atentan, principalmente, contra la salud de los empleos con la consiguiente precarización del sector».

En declaraciones, Zafra explicó que se trata de un premio muy importante para ella ya que es un reconocimiento «difícil y muy valioso» y que el hecho de que lo otorgue el Ministerio de Cultura «tiene un valor añadido» ya que su obra más reciente, incluida la premiada, trata sobre los trabajos culturales e intelectuales.