Tres heridos y cuatro desaparecidos en el derrumbe parcial de un edificio en Madrid

Tres personas resultaron heridas y cuatro (tres hombres y una mujer) se encuentran desaparecidas en el derrumbe parcial de ayer de un edificio en obras de la calle de las Hileras, en la zona de Ópera, en el centro de la capital, minutos antes de las 13.00 horas.

Así lo confirmaron el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz, en declaraciones a los medios en el lugar. Se ha derrumbado «el forjado» de este edificio que estaba en rehabilitación.

Sanz ha detallado que son cuatro desaparecidos y tres los heridos, «dos de levedad que no han requerido traslado» y uno «en estado menos grave que ha sido llevado al hospital con una fractura de miembro inferior». De los tres atendidos por Samur-PC, una psicóloga de este servicio asistió a los dos contusionados leves por el shock tras el derrumbe.

«El dato de cuatro personas desaparecidas, tres varones y una mujer, en principio es la información que tenemos fundamentalmente a través de la propia empresa de obras que es la que ha trasladado que echaban de menos precisamente a estas personas», indicó la vicealcaldesa. Así, se trabaja para asegurar la zona para la búsqueda de los desaparecidos.

Hasta el lugar se desplazaron un total de 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y 13 unidades de Samur-PC y Policía Municipal, según indicaron desde Emergencias Madrid. Sobre las 17.00 horas, montaron el puesto de mando en la plaza Herradores esquina con Felipe Neri. Cuentan con la Sección de Apoyo Aéreo, que está utilizando los drones en la zona para recabar imágenes del interior que faciliten las labores de rescate, y con la Sección Canina de Policía Municipal.

Los efectivos se encuentran asegurando la estructura del edificio para garantizar la seguridad de los intervinientes en las labores de búsqueda y rescate del interior de los desaparecidos.

Emergencias Madrid ha detallado igualmente que los edificios situados a los lados del siniestrado, en rehabilitación, sí están habitados, por lo que bomberos y policías han desalojado a los vecinos.

En lo sucedido está colaborando el Summa 112 y la Policía Nacional. Los mismos servicios de emergencia han informado de que el inmueble siniestrado tiene seis alturas y la fachada se mantiene. Los escombros de la zona dañada han caído hacia el interior.

El inmueble de 1965 con una superficie construida de 6.745 m2, con 6 plantas en altura (oficinas y un hotel) y aparcamiento subterráneo se etaba rehabilitando para convertirse en un hotel.