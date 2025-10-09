Aspace pide apoyo para las personas con parálisis cerebral

Aspace A Coruña ha reclamado una estrategia estatal para personas con parálisis cerebral con grandes necesidades de apoyo, durante un acto celebrado en Sada por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Enmarcado en la campaña Ya Toca, el evento contó con la lectura de una manifiesto y la participación del alcalde de Sada, Benito Portela, y la Directora Xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abei. La asociación exige apoyos continuos, plazas suficientes y acompañamiento a las familias.