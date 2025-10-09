Una de las empresas implicadas califica el derrumbe de accidente
El responsable señala que los obreros fallecidos tenían la documentación en regla
agencias
El responsable de Anka Demoliciones, una de las empresas que trabajaba en la reforma del edificio que se derrumbó parcialmente el martes en Madrid, ha explicado que había unas 40 personas trabajando en la obra y ha defendido que, por los datos que está recabando, se trató de un accidente y no de una negligencia.
Daniel, responsable de la empresa Anka Demoliciones, ha apuntado a preguntas de los periodistas que en el momento en el que cedió un forjado «se supone» que había «más de cuarenta» trabajadores, y al ser preguntado sobre si la tragedia podría haber sido mayor ha respondido que habría sido así «sobre todo si hubiese habido una negligencia, que no es el caso». Ha incidido en que, en su opinión, se trató de «un accidente en una zona donde no se estaba trabajando», y a pesar de que se tomaban «todas las medidas de seguridad».
En ese sentido, ha añadido que «afortunadamente no se estaba trabajando en esa zona», sino que tres de las víctimas «estaban fuera de la zona de trabajo, estaban en el servicio», y una cuarta en la cubierta, «trabajando por encima del nivel de caída». Ha detallado que los obreros fallecidos tenían la documentación en regla y «llevaban tiempo trabajando, tenían experiencia y tenían formación».
El responsable de la empresa de demolición ha asegurado que no tiene información oficial de lo que ha pasado, y que ha acudido al lugar del suceso precisamente para tratar de recabar datos y acompañar a sus trabajadores, tras estar con los familiares de los fallecidos.
Ha querido precisar, en contra de lo que ha leído publicado, que desconoce si hubo sobrecarga en la estructura, pero, ha detallado, que sí tiene claro que la grúa que se usa en la reforma no funcionaba ayer y el hormigón se estaba echando en el sótano.
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- El camino para David Mella después de una situación límite
- Kiko Rivera desvela el dinero que tiene en el banco: 'He tenido suerte en algunas de mis inversiones
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas